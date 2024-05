Willi Herren: Fremde verwüsten sein Grab – „Ich werde dich finden“

Seit dem 20. April 2021 ist für die Familie von Willi Herren nichts mehr wie es mal war. An diesem Tag ist der bekannte Partysänger im Alter von nur 45 Jahren verstorben.

Die Trauer bei seiner Tochter Alessia ist bis zum heutigen Tag groß. Umso härter trafen die 22-Jährige die Bilder, die sich ihr nun am Grab ihres geliebten Vaters boten.

Willi Herren: Es geschah auf dem Friedhof

In den vergangenen Tagen scheinen sich Unbekannte an dem Grab von Willi Herren zu schaffen gemacht zu haben. Töchterchen Alessia postete nun ein Foto auf ihrem Instagram-Profil, das die völlig verwüstete Grabstätte des Schlagersängers zeigt. Sogar der Grabstein des Entertainers, auf dem ein Foto seines Gesichts abgebildet ist, wurde beschädigt. Tochter Alessia kann ihre Wut über diese Tat kaum in Worte fassen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Das auf Instagram geteilte Foto kommentiert Willi Herrens Nachwuchs mit den Worten: „Wie dreckig kann man sein? Ihr verwüstet den Grabstein meines verstorbenen Vaters. Ich werde dich suchen, ich werde dich finden. Heute noch! Versprochen!“ Dass Alessia das verwüstete Grab ihres geliebten Vaters genau an einem Feiertag wie dem Muttertag vorfand, wiegt ganz besonders schwer.

Ob Alessia die Verwüster des Grabes tatsächlich ausfindig machen konnte, bleibt unklar. Die Wut, die die junge Frau in diesem Moment empfunden hat, wird ihr wohl noch lange nachhängen.