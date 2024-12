„Wham!“-Star: George Michaels Tod beschäftigt ihn bis heute – „Tat verdammt weh“

Vor 40 Jahren schrieben Andrew Ridgeley und George Michael als Duo „Wham!“ mit „Last Christmas“ Musikgeschichte. Der Song, der ursprünglich gar nicht als Weihnachtshit geplant war, entwickelte sich zu einem unverzichtbaren Begleiter der festlichen Zeit. Heute, vier Jahrzehnte später, wird das Jubiläum mit einer neuen EP und der Netflix-Dokumentation „Last Christmas: Unwrapped“ gefeiert.

Doch das Weihnachtsfest ist für Ridgeley längst nicht nur mit der Erfolgsgeschichte des Klassikers verknüpft. Es erinnert ihn auch an seinen langjährigen Freund George Michael, der an Weihnachten 2016 überraschend verstarb.

„Wham!“-Star wird deutlich

„Last Christmas“ ist längst zum unverzichtbaren Weihnachtshit geworden. Doch der Song weckt bei „Wham!“-Star Andrew Ridgeley nicht nur positive Erinnerungen. Denn: Musik-Kollege George Michael verstarb 2016 im Alter von 53 Jahren. Der Verlust begleitet ihn bis heute. „Das Jahr nach Georges Tod tat Weihnachten verdammt weh“, erzählt Ridgeley im Gespräch mit der „Bild.“ „Auch heute spüre ich noch den Verlust, aber die Schärfe der Trauer ist etwas abgestumpft. Jeder vermisst George!“

Die Idee zu „Last Christmas“ entstand eher beiläufig. Ridgeley erinnert sich: „Wir saßen im Wohnzimmer von Georges Eltern in London und schlugen die Zeit tot. Im Fernsehen lief ein Fußballspiel. George ging hoch in sein Zimmer. Ihm war plötzlich eine Idee gekommen.“

„Wham!“: Es sollte ganz anders kommen

Was als simple Melodie begann, wurde später zu einem der bekanntesten Weihnachtssongs aller Zeiten. Die ursprüngliche Version hatte zunächst keinen Bezug zu Weihnachten. Erst im Nachhinein wurde der Song thematisch angepasst und zum Hit der Feiertage.

Seit der Auflösung von „Wham!“ im Jahr 1986 ging Ridgeley seinen eigenen Weg. Heute lebt er zurückgezogen in Wadebridge, Cornwall, und genießt seine Leidenschaft fürs Radfahren. Doch die enge Freundschaft zu George Michael blieb bis zu dessen Tod bestehen.

„Last Christmas“ erinnert Ridgeley nicht nur an die gemeinsame Karriere von „Wham!“, sondern auch an die besonderen Momente mit seinem Freund. „Jedes Mal, wenn ich das Lied höre, denke ich an diese Zeit zurück“, so der Sänger.