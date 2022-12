„Adventsfest der 100.000 Lichter“: Florian Silbereisen meldet sich vorab – Fans äußern Kritik

Es weihnachtet sehr am Freitagabend (2. Dezember) in der ARD, wenn Florian Silbereisen „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ präsentiert. Aufgrund der Fußball-WM in Katar findet die Kultshow diesmal nicht wie gewohnt am Vorabend des ersten Advents, sondern zwei Tage vor dem zweiten Advent statt.

Bei seiner Weihnachtsshow präsentiert Florian Silbereisen wieder eine bunte Mischung prominenter Gäste. Kurz vor der Ausstrahlung meldet sich der Moderator voller Vorfreude bei seinen Fans. Doch einige von ihnen äußern bereits Kritik, da hat Florian Silbereisen noch nicht einen Satz im TV gesagt.

2. Dezember: Auf Instagram und Facebook meldet sich Florian Silbereisen schon am Donnerstagabend (1. Dezember) bei seinen Fans und lässt sie wissen: „Ausnahmsweise dieses Jahr am Freitag, um 20.15 Uhr im Ersten und im ORF: ‚Das Adventsfest der 100.000 Lichter‘! Kommt ihr morgen in die Weihnachtsbäckerei?.“

Die Begeisterung seiner Fans ist riesig, wie die vielen Kommentare unter seinem Beitrag zeigen. Dass die Sendung aber nicht live ausgestrahlt wird, sondern bereits vorab aufgezeichnet wurde, gefällt einigen Fans so gar nicht.

TV-Sendungen seien live nicht so vorhersehbar, bringt es ein Fan auf den Punkt. Da profitieren diejenigen, die bereits bei der Aufzeichnung im Publikum saßen und die Show „live“ miterlebt haben.

Die Gäste des Schlagerstars hat die Gewissheit über eine Aufzeichnung anscheinend nicht gestört und sie sind trotzdem zahlreich erschienen. Mit dabei sind unter anderem Roland Kaiser, Maite Kelly, Matthias Reim und Andrea Berg.

Highlight der Show dürfte auch diesmal das Eintreffen des Friedenslichts aus Betlehem sein, das von Florian Silbereisen in der Show weitergegeben wird.