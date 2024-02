„Wer wird Millionär?“: Kandidatin erzählt von pikantem Abend mit Promi – Günther Jauch ist sprachlos

Bei „Wer wird Millionär?“ geht es normalerweise um knallharte Fragen und Millionenbeträge. Doch in der Ausgabe von Montag (19. Februar) wird das Geld zur Nebensache, als Kandidatin Simone Beckmann Günther Jauch von ihrer pikanten Begegnung mit Schlagerstar Udo Jürgens († 80) berichtet.

Warum diese pikante Geschichte selbst den sonst so coolen Quizmaster Jauch baff zurücklässt, liest du hier.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin packt über Schlagerstar aus

Simone Beckmann sorgte mit ihrer Geschichte für staunende Gesichter im RTL-Studio! Dabei packte sie eine pikante Story aus ihrer Vergangenheit aus: Vor rund 23 Jahren arbeitete sie als Empfangssekretärin in einem Hotel in Göttingen, als Udo Jürgens zu einem Konzert in der Stadt weilte. Nach einem Soundcheck wagte sich Beckmann in die Hotelbar und traf auf den legendären Schlagersänger.

+++ „Wer wird Millionär“: RTL-Moderator Günther Jauch verzweifelt – plötzlich läuft alles schief +++

„Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch staunte dabei nicht schlecht, als Beckmann von ihrer Nacht mit Udo Jürgens berichtete. „Was haben Sie in dieser Nacht tatsächlich dann …“, begann er seine Frage, nur um von Beckmann unterbrochen zu werden: „… mit Udo gemacht?“ Doch es blieb alles in einem harmlosen Rahmen. Die beiden tranken ein paar Wodka Lemon, hatten viel Spaß und tauschten Geschichten aus. Beckmann erzählte begeistert: „Udo hat mir nicht nur das ‚Du‘ angeboten, sondern auch noch zwei Konzertkarten geschenkt.“

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch fällt aus allen Wolken

Doch das ist noch nicht alles – selbst der RTL-Moderator kann es kaum glauben. Udo Jürgens erinnerte sich tatsächlich an Simone Beckmann, griff sie nach dem Konzert ab und sagte: „Simone, da bist du ja.“ Und dann kam der überraschende Höhepunkt der Geschichte: Anschließend habe er sie in den Arm genommen! „Mit Bademantel“, fügt sie hinzu. „Den hatte er noch an und dann hab ich mich an ihn geschmiegt. Udo ist ein Wahnsinnstyp gewesen“, schwärmt die Kandidatin vor einem geschockten Jauch.

Und bevor es zurück zum Quiz ging, sorgte Jauch mit einer vielsagenden Frage für Aufsehen: „Das war so gegen 23 Uhr, oder? Und den Rest haben Sie vergessen?“ Doch Simone Beckmann klärte auf: Es blieb bei einer harmlosen Umarmung, und sie fuhr nach dem Konzert nach Hause. Günther Jauch zeigte sich sichtlich erleichtert, aber auch angeekelt, als Beckmann von Udos verschwitztem Bademantel erzählte.

Eins steht schonmal fest: Sowohl die Zuschauer als auch Günther Jauch werden zweifellos noch lange an diesen aufsehenerregenden Abend zurückdenken.