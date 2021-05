„Wer wird Millionär“: Große Überraschung für Günther Jauch – „Man muss auf alles gefasst sein“

22 Jahre „Wer wird Millionär“. Das muss gefeiert werden. Und deshalb wird RTL am 3. Juni eine Jubiläumsshow ausstrahlen.

Was die Zuschauer dabei zu Gesicht bekommen, ist noch ein Geheimnis. Nicht mal „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch hat eine Ahnung, was passieren wird.

„Wer wird Millionär“ bekommt Sondersendung am 3. Juni

Doch eines steht schon jetzt fest: Der „Wer wird Millionär“-Rückblick verspricht, äußerst unterhaltsam zu werden. Schließlich sind in den vergangenen 22 Jahren schon so einige lustige Szenen über die Bildschirme geflimmert. Am 3. Juni wird die 1.500. Ausgabe der RTL-Quizshow ausgestrahlt.

„Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch hat selbst keine Ahnung, was am 3. Juni gezeigt wird. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Wie der Kölner Sender bereits verraten hat, wird Günther Jauch völlig ahnungslos in die Jubiläumsshow an Fronleichnam starten. Anders als sonst weiß der 64-Jährige vor Aufzeichnung der Sendung nicht, wer seine Kandidaten sein werden oder welche Spielvariante gewählt wurde.

----------------------------------------

Das ist „Wer wird Millionär“:

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ läuft seit 1999 im TV

Günther Jauch moderiert das Format

„Wer wird Millionär“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen – sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Mehrere Joker können dem Spieler das Quiz erleichtern

----------------------------------------

„Wer wird Millionär“-Jubiläum: Jauch ist gespannt auf den Rückblick

Vor allem vor dem Rückblick graut es Günther Jauch insgeheim. „Man muss auf alles gefasst sein oder sogar damit rechnen, dass einem die peinlichsten Szenen aus 22 Jahren 'WWM' noch einmal vorgeführt werden“, so das RTL-Urgestein.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein Best-of der lustigsten und emotionalsten Momente freuen. Die zahlreichen Promi-Kandidaten wie Horst Schlämmer, Guido Maria Kretschmer oder Wolfgang Bosbach dürfen da natürlich nicht fehlen.

Es war einer der kultigsten „Wer wird Millionär?“-Momente aller Zeiten: Horst Schlämmers (l.) Auftritt sorgte beim Promi-Special von Günther Jauch für laute Lacher. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Doch wie geht es nach dem Jubiläum weiter? Bedeutet die Sondersendung etwa das Ende der Quizshow? Auf keinen Fall. Günter Jauch gibt an, so lange weitermachen zu wollen, bis die Zuschauer das Interesse an der Show verlieren würden. Und das wird ganz bestimmt nicht in naher Zukunft eintreffen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Für die beliebte Quizshow hat RTL übrigens bereits ein neues Konzept geplant. Welche Spielvariante die Zuschauer dort bald erwartet, erfährst du hier.