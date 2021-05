„Wer wird Millionär?“: Kandidatin beeindruckt Günther Jauch – „Das hatten wir noch nie!“

Am Montagabend geht es für Anne Struck weiter auf ihre Chance bei „Wer wird Millionär?“. Für die Flugbegleiterin ist das die zweite Runde – die erste musste vergangene Woche unterbrochen werden. Doch genau das scheint der Münchenerin nun zugutezukommen.

Um an die Million für ihre Wunsch-OP zu kommen, will Struck in der nächsten Folge von „Wer wird Millionär?“ eine etwas andere Strategie auffahren.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch überrascht – „Das hatten wir noch nie!“

Die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin aus München hat nämlich nach ihrem ersten Auftritt in der RTL-Quizshow Kritik aus ihrem Freundeskreis bekommen. „Meine Freundin hat gesagt, ich wäre arrogant rübergekommen“, verrät Anne Struck gegenüber RTL. Der Grund sei ihre Nervosität, die sie ausgebremst habe.

Günther Jauch verhilft einer Kandidatin bei „Wer wird Millionär?“ zur gewünschten Beauty-OP. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa | Henning Kaiser

Dabei lief es wirklich hervorragend für die Flugbegleiterin. Bei der 8.000-Euro-Stufe hatte sie noch alle vier Joker offen. Da staunte sogar Moderator Günther Jauch: „Das hatten wir noch nie!“

----------------------------------------

Das ist „Wer wird Millionär?“:

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ läuft seit 1999 im TV

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen – sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Eine Anmeldung ist online möglich

----------------------------------------

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin arbeitet auf Beauty-Eingriff hin

Anne erklärt im RTL-Interview, dass sie dennoch keine Zockerin sei. Sie werde bedacht an die nächste Ausgabe rangehen und es „einfach fließen lassen“, um etwas lockerer zu werden. Schließlich steht einiges für sie auf dem Spiel.

Ihr großes Ziel ist ein Eingriff beim Schönheitsdoktor. „Ich habe meiner Schwester versprochen, dass wir uns unsere Schlupflider machen lassen“, so Anne Struck. Sie wolle demnach mit ihrem „Wer wird Millionär?“-Gewinn für die Kosten der Operationen aufkommen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Na, dann drücken wir ihr die Daumen, dass das auch klappt. Wie sich Anne Struck in ihrer zweiten „Wer wird Millionär?“ -Folge schlägt, sehen wir am Montagabend um 20.15 Uhr bei RTL.

Kandidatin Gesche erlebte in der Quizshow ein Wechselbad der Gefühle. Warum ihr Günther Jauch schließlich sogar Alkohol anbot, erfährst du hier.