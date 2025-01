Paukenschlag bei RTL! Günther Jauch erhält nach „Wer wird Millionär?“ die Nachricht

An gleich fünf Abenden dürfen sich die Fans von „Wer wird Millionär?“ in dieser Woche auf Günther Jauch und die Kandidaten freuen. In der Sonderausgabe der „3-Millionen-Euro-Woche“ lockt der Moderator seine Teilnehmer mit der Chance auf noch mehr Geld.

Die zweite Ausgabe am Dienstagabend (7. Januar) sorgte dabei wieder einmal für zahlreiche spannende Momente. Doch konnte man an den Erfolg der ersten Folge zum Wochenbeginn anknüpfen? Die Zahlen am Tag nach der Ausstrahlung liefern die Antwort.

„Wer wird Millionär?“ auf Triumphzug

Gute Nachrichten für RTL! Wie auch am Montag konnte die zweite Ausgabe bei den Zuschauern punkten. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schalteten 2,98 Millionen Personen zur besten Sendezeit ein. Das entspricht einem Marktanteil von rund 15,3 Prozent.

+++ „Wer wird Millionär?“-Kandidatin macht Geständnis – „Packt dich die pure Panik“ +++

Bei der jüngeren Zielgruppe sah es für „Wer wird Millionär?“ sogar noch besser aus. Dort holte man sich mit 0,58 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,9 Prozent sogar den Tagessieg in der Primetime. Und das soll nicht der einzige Erfolg an diesem Abend bleiben.

RTL stellt großen Konkurrenten in den Schatten

Tatsächlich ist RTL an diesem Abend in Sachen Gesamtreichweite sogar stärker als das ZDF. Die Serie „Der Palast“ überzeugte lediglich 2,65 Millionen Menschen an dem Abend. Am stärksten war wie zu erwarten die ARD mit einer neuen Folge „Die Kanzlei“. Dort waren 4,24 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen.

+++ „Wer wird Millionär?“: Günther Jauch völlig baff – „Was ist denn das?“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt die 3-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?“ vom 6. Januar bis zum 10. Januar ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.