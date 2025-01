„Wer wird Millionär?“-Kandidatin macht Geständnis – „Packt dich die pure Panik“

Bereits seit dem Jahr 1999 begeistert die RTL-Show „Wer wird Millionär?“ Jung und Alt. Auch nach all den Jahren freuen sich die Zuschauer auf die beliebte Quizsendung, in der Kandidaten bis zu einer Million Euro gewinnen können. Und auch die Menschen vor den Fernsehern rätseln nur allzu gerne mit, wenn mit raffinierten Fragen das Allgemeinwissen der Teilnehmer auf die Probe gestellt wird.

Von Anfang an moderiert Showmaster Günther Jauch den Ratespaß. Mit seiner charmanten und humorvollen Art überzeugt er jede Woche aufs Neue. Doch das Geständnis einer Kandidatin der aktuellen Folge sorgt nun auch bei dem Fernsehstar für schockierte Blicke.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch kann es kaum fassen

In der zweiten Januarwoche zeigt RTL eine ganz besondere Sonderedition von „Wer wird Millionär?“ In der großen „3-Millionen-Euro-Woche“ zeigt der Sender jeden Tag eine Ausgabe der Quizshow. Wenn die Kandidaten in den jeweiligen Folgen mindestens 16.000 Euro erspielen, dürfen sie am Finaltag erneut antreten und um die stolze Summe von 3 Millionen Euro kämpfen.

Am Dienstagabend (7. Januar) traut sich Kandidatin Jutta Wagner auf den berühmten Stuhl des Fernsehstudios. Die Rentnerin ist an diesem Tag mutig und wählt die Risikovariante. Damit hat sie vier Joker zur Verfügung, kann im schlimmsten Fall jedoch auf 500 Euro herunterfallen. In der ersten Hälfte der Fragerunde läuft alles wie am Schnürchen. Doch als Jauch sie auf ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Vergangenheit anspricht, muss Jutta eine kurze Pause zum Erzählen einlegen…

Denn kurz vor der 8.000 Euro Frage erwähnt der „Wer wird Millionär?“-Showmaster: „Sechs Kinder haben sie. Und fast wären es ja auf einmal nur noch fünf gewesen. Weil sie ein Kind verloren und vergessen haben.“ Jutta zögert kurz und entgegnet dann: „Nicht verloren, nur vergessen.“ Auf die Frage danach, wo sie ihren Nachwuchs vergessen hat, gesteht die Kandidatin: „Im Märchenwald.“ Doch was war passiert?

Rentnerin packt aus

Die Rentnerin packt aus: „Wir waren da mit mehreren Familien, die mehrere Kinder haben. Am Ausgang haben wir dann alle nochmal gezählt. Hat auch gepasst. Es sind nur nicht alle mit auf den Parkplatz gekommen.“ Sie lacht. „Dann sind wir losgefahren. Aber Gott sei Dank nur so 10 – 20 Meter. Dann frage ich meinen Mann: Wo ist denn die Chantal?“ Ihr Liebster wusste es auch nicht und somit ist die kleine Familie umgedreht.

Die kleine Chantal stand bei der Ankunft der Familie an einem Spieleautomaten am Eingang des Parks, in dem ein kleiner Affe Kunststücke machte. Jutta gibt Entwarnung und berichtet: „Die hat gar nicht mitgekriegt, dass wir weg waren!“ Bei Günther Jauch sorgt diese verrückte Geschichte dennoch für schockierte Blicke.

Für Jutta ist die „Wer wird Millionär?“-Reise nur wenig später zu Ende. Die 32.000-Euro-Frage konnte die Rentnerin nicht beantworten und nahm aus diesem Grund lieber die bereits erspielten 16.000 Euro mit nach Hause.