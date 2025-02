„Wer wird Millionär“: Jauch entgeistert – „Hat’s noch nie gegeben“

Am Montagabend (17. Februar 2025) geht die nahezu unverzichtbare TV-Tradition bei RTL erneut in die nächste Runde. Zur Primetime um 20.15 Uhr erwartet die Zuschauer eine brandneue Folge der legendären Quizshow „Wer wird Millionär?“, die einmal mehr zahlreiche Fans vor die Bildschirme locken wird. Wie schon vergangene Woche nimmt die Dortmunderin Marion Tönnies auch diesmal Platz auf dem begehrten Kandidatenstuhl.

Mit den Joker-Optionen – Telefon-, Publikum- und Zusatzjoker – in der Tasche sowie 16.000 Euro als erspielte Geldsumme startet sie sehr sorgenfrei in die zweite Hälfte ihres Quiz-Abenteuers. Dennoch wird Marion dem renommierten Quizmoderator mächtig auf der Nase herumtanzen. Dabei scheut sie nicht zurück, Günther Jauch mit einem beliebten, cleveren Trick zu überlisten.

Gleich ihre erste, die 32.000 Frage, „Meldet sich “Deutz 1” oder “Deutz 2” via Funk, könnte was die Ursache dafür sein?“ bereitet der Dortmunderin großes Kopfzerbrechen. Die Antwortmöglichkeiten „Staatsbesuch im Kanzleramt“, „Handspiel im Sechzehner“, „Stau auf der A1“ sowie „Starauflauf bei der Berlinale“ klingen für sie alle gleich. So steht sie mächtig auf dem Schlauch.

+++ „Wer wird Millionär?“: Keine Politiker in den Shows? Das steckt dahinter +++

Günther Jauch, der in seiner jahrzehntelangen WWM-Erfahrung schon so gut wie alles gesehen hat, wird erneut von einem nervigen Déjà-vu heimgesucht. Fast jede Sendung bringt ihm die gleiche lästige Frage, sobald Kandidaten ins Stocken geraten. Hat sich der renommierte Quizmaster inzwischen damit abgefunden? Seine heutige Reaktion spricht jedenfalls eine deutliche Sprache.

„Wer wird Millionär“: Dieser Fluch sucht ihn in nahezu jeder Sendung heim

Doch nun zurück zur 32.000 Euro-Frage von Marion. Nach intensiver Grübelei ereilt sie plötzlich ein Gedankenblitz. So bringt sie “Deutz 1” oder “Deutz 2” mit der Fußballbundesliga und Schiedsrichterentscheidungen in Verbindung. Sie überlegt waghalsig zu zocken, doch vorher richtet sie sich an Jauch: „Soll ich “B” nehmen?“

Auf einmal werden Günther Jauchs Augen riesengroß. Da war sie wieder – die quälende Kandidatenfrage. Sichtlich entgeistert kommentiert Jauch: „Na, ganz toller Versuch! Hat es noch nie gegeben!“ Selbstverständlich griff er zum gefühlt 1.000.000. Mal auch in dieser Situation seiner Kandidatin nicht unter die Arme. Schlussendlich bleibt es spannend, wie sich Marion schlagen wird. Wird sie trotz ihrer vielen Joker zocken und um die glorreiche 64.000 Euro-Frage spielen dürfen?

Eins darf man verraten: Heute werden Günther Jauchs Nerven gleich doppelt strapaziert! Marion lässt nicht locker und setzt ihren ausgeklügelten Trick immer wieder ein. Doch was wird das im Quizmaster auslösen? Wird seine Geduld erschöpft sein, oder reagiert er mit seinem typischen Humor?