„Wer wird Millionär?“: Keine Politiker in den Shows? Das steckt dahinter

Bei „Wer wird Millionär?“ können Normalverdiener von einem Tag auf den anderen das ganz große Geld machen. Doch da gibt es ja auch noch die Promi-Specials, in welche regelmäßig bekannte Gesichter um Geld für den guten Zweck spielen.

Egal ob Comedians wie Cindy aus Marzahn oder Oliver Pocher, Rapper Bushido, Schauspieler Elyas M’Barek und Moderatorin Andrea Kiewel – sie alle nahmen schon einmal am Promi-Special von „Wer wird Millionär?“ teil. Neben den zahlreichen Promi-Specials gab es auch Specials wie beispielsweise die Drei-Millionen-Euro-Woche.

+++Mike Krüger: „Habe das Gefühl, wir haben die schlechtesten Politiker seit Jahrzehnten!“+++

„Wer wird Millionär?“: Politiker haben Angst vor der Sendung

Doch ein Special von „Wer wird Millionär?“ wird es voraussichtlich niemals geben: Ein Politiker-Special! Politiker sind bei der beliebten RTL-Quizshow generell eher Mangelware. Auf eine Frage von „Kukksi“ bei einer Pressekonferenz zum kommenden RTL-„Quadrell“, welches Günther Jauch gemeinsam mit Pinar Atalay moderieren wird, gab der Quizmaster Aufschluss darüber, ob ein Politiker-Special seiner Sendung interessant sein könnte.

+++„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch lehnt Geschenk eiskalt ab – DAS gab es noch nie+++

Die klare Antwort des Moderators: „Ich fürchte nein.“ Er begründet ausführlicher: „Politiker meiden ‚Wer wird Millionär?‘. Wir hatten einige zwar da, aber die haben Angst vor der Fallhöhe. Dass sie Fragen, die eigentlich jeder beantworten könnte, nicht auf die Reihe bekommen. Gregor Gysi wird, glaube ich, seit 25 Jahren für die Prominenten-Sendung angefragt. Er hat mir gegenüber offen zugegeben, dass er sich nicht in die Sendung traut. Das ist auch völlig in Ordnung. Für ‚Wer wird Millionär?‘ bewerben sich nicht ganz so viele aus dem politischen Raum.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Wer wird Millionär?“: Es gibt auch Ausnahmen

Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: So nahm CDU-Politiker Wolfgang Bosbach bereits mehrfach an „Wer wird Millionär?“ teil. Der Politiker gewann zuletzt stolze 125.000 Euro – ein gutes Vorbild.