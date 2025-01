„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch lehnt Geschenk eiskalt ab – DAS gab es noch nie

Seit nun 25 Jahren ist Günther Jauch der Moderator der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“. In dieser Zeit hat er bereits tausende Kandidaten ein – und ausgehen sehen. So manch einer hat dem 68-jährigen TV-Urgestein dabei sogar eine besondere Freude bereitet und ihm ein kleines Geschenk überreicht.

Diese nimmt Günther Jauch auch für gewöhnlich dankend an. Doch bei dieser Kandidatin, die am Montagabend (20. Januar) ihr Glück versucht, sieht das Ganze anders aus. Der „Wer wird Millionär?“-Moderator lehnt das Präsent eiskalt ab. Doch was steckt hinter dieser deutlichen Abfuhr?

„Wer wird Millionär?“: Kandidatin bringt skurriles Geschenk

Kandidatin Madlen Bähr hat nicht nur eine Menge Motivation in die Sendung mitgebracht, sondern auch eine Kleinigkeit für Günther Jauch. Wer jetzt mit ein paar Blumen oder einem persönlichen Gegenstand rechnet, der irrt sich gewaltig. Bei dem Geschenk handelt es sich um nichts Geringeres als eine Unterhose. Bitte was?

Die Unterwäsche sorgt beim Moderator für Verwirrung, sodass er das Präsent kurzerhand dankend ablehnt. Doch die Kandidatin lässt nicht locker. Günther Jauch bittet sie also ihm die Geschichte hinter der Unterhose zu erzählen. „Da ist ein Foto von mir drauf!”, erklärt Madlen Bähr. Kurz darauf erkennt Jauch, dass das gute Stück aus vielen kleinen bunt eingefärbten Fotos besteht. Es sei eine Aktion ihres Arbeitgebers gewesen, erklärt die Mitarbeiterin eines Unterwäscheherstellers.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch wird deutlich

Auch nach der Erklärung scheint Günther Jauch immer noch nicht von dem Kleidungsstück begeistert zu sein. Doch wie bringt er das seiner Kandidatin bei? Prompt schlägt er ihr einen Deal vor uns sagt: „Wir machen das so: Ich gebe sie Ihnen wieder zurück, aber es könnte ja mal der Fall in meinem Leben sein, dass ich dieser Hose dringend bedarf. Dann würde ich mich nochmal bei Ihnen melden.“ Na, das hat sich Madlen Bähr wohl anders vorgestellt.

