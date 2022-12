„Wer wird Millionär?“-Kandidat bringt Günther Jauch zur Verzweiflung – „Haben Sie die Sendung je gesehen?“

Nur die wenigstens Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ schaffen es, alle Fragen richtig zu beantworten und die Million mit nach Hause zu nehmen. Beim großen „Weihnachts-Zockerspecial“ versuchten sieben Kandidaten am zweiten Weihnachtsfeiertag ihr Glück. Einer bringt Moderator Günther Jauch dabei komplett aus der Fassung.

Er ist für seine altklugen Sprüche mittlerweile bekannt: „Wer wird Millionär“ -Moderator Günther Jauch lockt die Kandidaten gerne mal aus der Reserve. Doch bei Kandidat Knut Are Beuck fällt selbst ihm nichts mehr ein.

„Wer wird Millionär?“: Kandidat versagt auf ganzer Linie

Schon bei der 1.000 Euro Frage kommt der Dozent aus Frankfurt mächtig ins Schwitzen. Da er sich so unsicher war, benutzt der Kandidat schon an dieser Stelle einen seiner Joker. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellt. Denn in der Sonderausgabe der Spielshow sollten die Kandidaten möglichst weit ohne Joker kommen. Um genauer zu sein, ist bis zur 32.000-Euro-Frage keine Hilfe von Vorteil. Benutzt man trotzdem einen der vier Joker im Vorfeld, verfallen die übrigen drei sofort.

Moderator Günther Jauch ist davon sichtlich irritiert. Er sagt: „Sie werden in der Zockersendung nicht bei 1000 Euro Ihren Joker verballern. Das machen Sie nicht.“ Oh doch, er macht es – Knut Are Beuck wählt den Publikumsjoker und rettet sich gerade so in die nächste Fragerunde.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch völlig entsetzt

Mit dieser Leistung des Kandidaten hätte Günther Jauch beim besten Willen nicht gerechnet. Fassungslos fragt er: „Haben Sie die Sendung je gesehen?“ Knut Are Beuck gesteht, dass er die Quizshow vielleicht ein oder zwei mal gesehen hat.

Bei der 4000 Euro Frage hat er erneut keine Ahnung und beantwortet die Frage letztendlich falsch. Mit gerade mal 1000 Euro geht der Frankfurter anschließend nach Hause. Der Moderator resümiert: „Wir hatten hier in einem knappen Vierteljahrhundert schon viele Leute sitzen, aber so einen wie Sie – Sie werden Millionen im Gedächtnis bleiben.“

Mehr News:

Neulich nahm der Moderator für einen Telefonjoker einen Regelbruch in Kauf. Was dort geschehen ist, liest du hier.