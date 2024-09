Günther Jauch: Moderator hat nach „Wer wird Millionär?“ Grund zur Freude

Keine Quizshow hat im deutschen Fernsehen eine derart große Bekanntheit erreicht wie „Wer wird Millionär?“. Nicht nur zeichnen das Format spannende Fragen aus, sondern auch die Kandidaten, die regelmäßig um die Million pokern. Am Montagabend (16. September) setzte RTL erneut auf die Ratesendung rund um Moderator Günther Jauch.

Doch sitzen die Zuschauer noch immer gebannt vor dem Fernseher oder haben sie die Show nach der Sommerpause bereits abgeschrieben?

Nach „Wer wird Millionär?“ steht es fest

Dass Günther Jauch mit seiner Quizshow „Wer wird Millionär?“ noch immer ein Millionen-Publikum in seinen Bann zieht, wird spätestens nach einem Blick auf die Einschaltquoten deutlich. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, konnte die RTL-Sendung in der jüngsten Ausgabe 2,89 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum ab drei Jahren verzeichnen. Damit erreichte das Format einen Marktanteil von 13,5 Prozent.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen punktete „Wer wird Millionär?“ ebenfalls. Noch 0,66 Millionen Zuschauer rätselten vor den Bildschirmen mit und sorgten damit für einen Marktanteil von 15 Prozent. Auch andere Sendungen konnten bei RTL punkten!

Diese Formate können mithalten!

So sicherte sich „RTL Aktuell“ beim Gesamtpublikum ab drei Jahren sogar 3,04 zusehende Personen – ein Marktanteil von 17,1 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zog die tagesaktuelle Berichterstattung immerhin noch 0,56 Millionen Menschen an und kam dadurch auf einen Marktanteil von 19,4 Prozent.

Auch stark im Vorabendprogramm lief die Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten.“ In der klassischen Altersgruppe erreichte die Kult-Serie 0,66 Millionen Fans – ein Marktanteil von 16,3 Prozent. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren zog „GZSZ“ 2,01 Millionen Zuschauer an und fuhr sich damit einen Marktanteil von 9,2 Prozent ein.

Für alle Fans der Quizshow geht es schon in wenigen Tagen in eine neue Runde. Denn am 23. September kehrt „Wer wird Millionär?“ wie gewohnt zur Primetime auf RTL zurück.