„Wer wird Millionär?“ Günther Jauch wird kreidebleich – plötzlich tauchen Fotos auf

Huch, was hat es denn damit auf sich?! Das denken sich am Montagabend (22. Januar) nicht nur die Zuschauer, als sie „Wer wird Millionär“ einschalten. In der Quizshow wird selbst Moderator Günther Jauch plötzlich ganz sprachlos.

Der Grund sind zwei Fotos, die eine Kandidatin mit ins Studio bringt. Noch kurioser wird es, als die „Wer wird Millionär“-Teilnehmerin verrät, wo die Bilder sich zuvor befanden.

„Wer wird Millionär?“: Foto von Günther Jauch aufgetaucht

Suzanne Muller schafft es bei „Wer wird Millionär“ auf den Ratestuhl. Um möglichst viel Gewinn mit nach Hause zu bringen, hat die Kandidatin einen Glücksbringer dabei: Ein Foto von Günther Jauch und Thomas Gottschalk in jungen Jahren! Was hat es damit auf sich?

Das fragt sich auch Jauch, als er das besagte Bild sieht. „Was haben Sie denn da?“, will er auch gleich wissen und erhält als Antwort: „Das hat meine Freundin Verena letztes Jahr in Mexiko fotografiert… auf ‘ner Wand bei Chichen Itzá.“ Also an einer der bedeutendsten Ruinenstätten Mexikos. Das verwirrt den „Wer wird Millionär“-Moderator noch mehr.

Jauch: „Was haben Thomas Gottschalk und ich in Mexiko…? Also extreme Jugendfotos… in welchem Zusammenhang denn?! War das ein Eros-Center oder was?“ Genauere Infos dazu hat ihre Freundin nicht verraten. Als das Publikum sich lauthals schlapp lacht, liest der RTL-Star den Text, der auf der Rückseite der Bilder steht, laut vor:

„An den Pyramiden in Mexiko haben wir Jauch und Gottschalk entdeckt. Das Bild soll dein Maskottchen sein. Auch Uwe ist sehr beeindruckt.“

Jauch: „Wer ist Uwe?“

Suzanne: „Der Mann von Verena.“

Jauch: „Und das ist jetzt also Ihr Maskottchen? Goldig!“

Überschwänglich happy sieht Günther Jauch aber immer noch nicht aus. Das Rätsel um die kuriosen Bilder von ihm und Thomas Gottschalk wird an diesem Abend auch nicht mehr gelöst. Schließlich soll Suzanne Muller noch zum Spielen kommen und die Chance auf eine Million Euro haben. Ob sie die gewinnt, kannst du um 20.15 Uhr bei RTL sehen.