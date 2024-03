Wer wird Millionär?: Kandidatin traf DIESEN Promi – Günther Jauch ist baff

In der jüngsten Folge von „Wer wird Millionär?“ sorgt jetzt eine Kandidatin für Aufsehen. Denn sie präsentiert ein Foto, das sie in ungewöhnlicher Gesellschaft zeigt.

Diese unerwartete Geschichte lässt nicht nur die Zuschauer aufhorchen, sondern auch Moderator Günther Jauch. Selbst nach langjähriger TV-Erfahrung und dem Vernehmen zahlreicher kurioser Geschichten spitzt der RTL-Star die Ohren!

„Wer wird Millionär“-Kandidatin traf Weltstar

Bei „Wer wird Millionär“ fragt Günther Jauch die Kandidaten nicht zur nach dem Joker, den sie zur Hilfe ziehen möchten, sondern plaudert mit dem ein oder anderen auch mal ein Weilchen länger.

Dies gilt auch für Kandidatin Selina Beyer, die eine außergewöhnliche Geschichte mitbringt. Die „Wer wird Millionär“-Teilnehmerin präsentiert dem Moderator ein Foto, das ihn hellhörig werden lässt. Denn auf diesem Bild ist Selina mit niemand Geringerem als dem Weltstar Taylor Swift zu sehen.

Günther Jauch ungläubig: „Und das ist keine Wachsfigur“

Um den Zuschauern noch einmal zu versichern, dass auch sie der jungen Frau Glauben schenken dürfen, betont Günther Jauch noch einmal: „Und das ist keine Wachsfigur in der Mitte!“

+++„Wer wird Millionär?“-Fans dürfen sich freuen – Es passiert an Ostern+++

Die unerwartete Verbindung zu der internationalen Berühmtheit weckt das Interesse des Moderators und er hakt weiter nach. Wie das Foto entstanden ist, plaudert Selina auch direkt aus: 2014 war sie in Berlin auf einem Konzert der Sängerin, als diese für ihre „Red Tour“ unter anderem auch in verschiedenen Städten in Europa auftrat. Damals habe Taylor Swift noch Aftershow-Partys organisiert, auf denen einige Konzertbesucher teilnehmen durften – Selina wurde dabei sogar von der Mutter der Musikerin auserkoren. Mit dem heutigen Erfolg des Megastars unvorstellbar!

Ob Selina neben ihrem Foto noch etwas anderes ausplaudert und ob sie sich den Weg zur Million erspielen wird, erfahren alle begeisterten Zuschauer am 11.03. um 20.15 bei RTL.