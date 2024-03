„Wer wird Millionär?“-Fans dürfen sich freuen – Es passiert an Ostern

Die RTL-Show „Wer wird Millionär?“ ist ein absoluter Zuschauerliebling und begeistert bereits seit dem Jahr 1999 Jung und Alt. Moderator Günther Jauch führt durch die Rateshow, bei der die Kandidaten bis zu einer Million Euro gewinnen können.

Jeden Montag dürfen sich Zuschauer von „Wer wird Millionär?“ auf spannende Fragen aus verschiedenen Wissensrubriken freuen und mit den sympathischen Kandidaten mitfiebern. Nun gab RTL einen TV-Hammer bekannt, der dem einen oder anderen Fan die Osterzeit versüßen wird.

„Wer wird Millionär?“ in Doppelfolge

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, wird es auch in diesem Jahr ein Oster-Special von „Wer wird Millionär?“ geben. Am Ostersonntag und am Ostermontag wird jeweils zur Primetime eine Doppelfolge der beliebten Quizshow ausgestrahlt. Jeweils acht Kandidaten kämpfen um einen Platz auf dem begehrten Ratestuhl und träumen vom großen Geldgewinn.

Eine besondere Überraschung hat sich RTL außerdem für die Sonderausgaben einfallen lassen. Jeder Kandidat, der es auf den Ratestuhl schafft, erhält ein kleines Ostergeschenk. Was sich in dem Osterei des Senders befindet, wird die Teilnehmer der Primetime-Show mit Sicherheit erfreuen.

In dem „Wer wird Millionär?“-Osterei befindet sich nämlich eine Joker-Überraschung. Diesen Joker dürfen die Kandidaten bei einer besonders schweren Frage einsetzen. Bereits im vergangenen Jahr führte das Oster-Special der beliebten Quizshow zu erfreulichen Quoten bei RTL.

Die Doppelfolgen erreichten im Jahr 2023 Marktanteile von 12,8 und 14,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. An diesen großen Erfolg möchte RTL nun in diesem Jahr anknüpfen und schickt die Primetime-Show erneut in einen Ostermarathon.

Auch Günther Jauch scheint von der Moderation der Quizshow nicht müde zu werden und wird sicherlich gewohnt fröhlich durch das Oster-Special von „Wer wird Millionär?“ führen.