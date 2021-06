„Wer wird Millionär“: Günther Jauch mit Ansage an RTL – Zuschauer werden ihn dafür feiern

Wahnsinn! 1.500 Mal schon durfte Günther Jauch den RTL-Quizklassiker „Wer wird Millionär?“ moderieren. Seit dem 3. September 1999 läuft die Show. Jede einzelne Folge moderierte der der heute 64-Jährige.

Im Interview mit RTL spricht Günther Jauch nun über seine liebsten „Wer wird Millionär?“-Kandidaten und macht seinem Sender eine Ansage, die den ein oder anderen Zuschauer durchaus freuen dürfte.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch feiert Jubiläum – 1500. Sendung

„Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

So sind Günther Jauch besonders Zuschauer und Momente in Erinnerung geblieben, „mit großen Emotionen“ verbunden seien. „Mit Tränen des Glücks über sensationelle Gewinne und tiefer Verzweiflung, weil alles schief gegangen ist“, so Jauch bei RTL.

Das ist „Wer wird Millionär":

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ läuft seit 1999 im TV

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

„Wer wird Millionär“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen – sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Eine Anmeldung ist online möglich

Ein Beispiel sei Kandidat Aaron Troschke gewesen, so Jauch. „Es sind so viele, deren Leben sich nach der Sendung verändert hat. Zum Beispiel der junge Aaron Troschke, der es nach der Sendung vom Brötchenverkäufer zum namhaften Influencer gebracht hat“, schwärmt der Moderator.

„Wer wird Millionär?“: Darauf könnte Günther Jauch gut verzichten

Von einer Sache jedoch, so scheint es, sei Günther Jauch nicht der aller größte Fan und schickt direkt eine Ansage an seinen Sender RTL. So wird Jauch gefragt, welche Specials er sich denn noch wünschen würde. Jauchs Antwort: „Mir sind die 'normalen' Sendungen mit ebensolchen Kandidaten eigentlich am liebsten.“

Worte, die viele Zuschauer wohl sehr gerne hören. Schließlich hatte es in der Vergangenheit immer wieder Fan-Ärger wegen der Specials gegeben.

