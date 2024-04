„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch hat Lachanfall vor laufender Kamera – „So erfrischend offen“

Bereits seit dem Jahr 1999 sind Fernsehzuschauer der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ im Ratefieber. Moderator und Fernsehurgestein Günther Jauch führt schon seit der ersten Folge durch die allseits beliebte Prime-Time-Show.

Fünfzehn Fragen müssen die ausgewählten Kandidaten beantworten, um an das Preisgeld von eine Million Euro zu kommen. Neben der Erweiterung ihres Allgemeinwissens lieben die Zuschauer vor allem die humorvolle Art von Günther Jauch.

In einer aktuellen Folge bringt die Aussage einer Kandidaten den Quizshowmaster nun jedoch völlig aus dem Konzept.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch lacht sich schlapp

Die Sendung „Wer wird Millionär?“ lebt von den lustigen Interaktionen, die in jeder Folge zwischen Günther Jauch und den Kandidaten stattfinden. Auch nach mehr als zwanzig Jahren als Moderator der RTL-Show zeigt sich der mittlerweile 67-Jährige von Aussagen der Kandidaten überrascht. Im Rahmen des Oster-Spezials der Quizshow führt die Antwort einer Kandidatin bei Günther Jauch zu einem waschechten Lachanfall.

Gegenüber von Günther Jauch sitzt in dieser Osterfolge eine sympathische junge Frau. Um das Eis zu brechen, fragt der Moderator die Kandidatin zunächst: „Mit welchen Tieren leben Sie zusammen?“ Die Kandidatin muss keine Sekunde zögern und beantwortet die Frage mit ernsthaftem Blick: „Mit meinem Mann.“ Günther Jauch kann diese lustige Antwort kaum fassen, wirft seinen Kopf in den Nacken und fängt laut zu lachen an.

Der Quizshowmaster reißt seine Hände in die Luft, klatscht begeistert und scherzt: „Jawoll, so erfrischend offen hat das noch nie eine zugegeben. Und es gibt Millionen Frauen, die Sie jetzt dafür bewundern. Sie hat ein Tier zu Hause!“ Nach dem kurzen Lachanfall berichtet die Kandidatin dann, dass sie und ihr Mann zwei Hunde, sieben Meerschweinchen und ein paar Fische besitzen.

Belustigung aufseiten der Fans

Die Fans von „Wer wird Millionär?“ lieben die lustigen Momente zwischen Günther Jauch und seinen Kandidaten. Unter dem Sendungsausschnitt, den RTL nun teilte, finden sich reihenweise belustigte Kommentare wieder.

Ein Fan der RTL-Show kommentiert das Video mit den Worten: „So eine lustige, sympathische und erfrischende Kandidatin, schade, dass es nicht mehr davon gibt“ und ein weiterer Zuschauer schreibt: „Die beste Kandidatin seit einer langen Zeit, so lustig!“ Mit ihrer Aussage konnte die junge Frau bei den Zuschauern einige Sympathiepunkte sammeln.

Auch Günther Jauch hat diese humorvolle Unterhaltung sicherlich den Arbeitstag versüßt.