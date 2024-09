„Wer wird Millionär?“: Wunsch von Kandidatin macht Jauch nervös – „Wird uns oft vorgeworfen“

Es war ein Abend voller Nervenkitzel und Überraschungen, als Günther Jauch in der neuesten Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ plötzlich ein heißes Thema auf den Tisch brachte. Ausgerechnet beim großen Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ lässt Günther Jauch die Bombe platzen – und spricht mitten in der Sendung über Alkoholvorwürfe!

Am Donnerstagabend (5. September) versammelten sich Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, um das spannende Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ zu verfolgen. Elf hoffnungsvolle Kandidaten, darunter die aufgeregte Isabelle Dugaro, hatten die einmalige Chance auf den großen Gewinn von drei Millionen Euro. Die Spannung war greifbar und die Nerven der Teilnehmer lagen blank.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch zögert nicht

Nachdem Isabelle Dugaro die sechste Frage mit Bravour gemeistert hatte, sorgte sie für eine unerwartete Wendung. Ohne mit der Wimper zu zucken, fragte sie Jauch nach einem Glas Sekt, um ihre Nerven zu beruhigen. Günther Jauch war kurz perplex. Doch schnell zeigte sich, dass dies nicht das erste Mal war, dass ihm eine solche Bitte zu Ohren kam.

„Es wird uns oft vorgeworfen, dass wir hier angeblich Menschen in den Alkoholismus treiben“, kommentiert der RTL-Moderator mit einem Augenzwinkern. „Wir bieten es nicht an, aber wenn sie nachher sagen, das Wasser hat sie so sediert, sie brauchten was … Daran soll es nicht scheitern.“ Und tatsächlich wurde der Kandidatin ihr Wunsch erfüllt: Isabelle Dugaro bekam nach der 5.000 Euro-Frage ein Glas Sekt gereicht.

Ob Günther Jauch damit eine neue Tradition bei „Wer wird Millionär?“ eingeleitet hat? In Zukunft könnten die Zuschauer wohlmöglich mehr Kandidaten sehen, die nach einem spritzigen Schluck fragen.

