„Wer wird Millionär?“: Kandidat entlockt Günther Jauch private Erinnerungen – „Richtig angenäht“

Am Montagabend (26. Februar) versuchen insgesamt sechs Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ wieder an das große Geld zu kommen. Doch für die Millionen Euro müssen sie erstmal an den Fragen von RTL-Moderator Günther Jauch vorbei. In der Sendung bleibt allerdings auch oftmals Raum für lockere Gespräche.

Die „Wer wird Millionär?“-Kandidaten erzählen dem 67-Jährigen hin und wieder spannende Anekdoten aus ihrem Leben. Und auch der Showmaster selbst plaudert gerne mal aus dem Nähkästchen. So auch an diesem Abend.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch teilt Erinnerung mit Publikum

Der 67-Jährige blickt auf eine erfolgreiche Karriere als TV-Moderator zurück. Die Menschen kennen ihn als DEN Showmaster schlechthin. Doch den Menschen hinter diesem Titel kennen nur wenige. Kein Wunder: Günther Jauch achtet akribisch drauf, sein Privatleben zu schützen.

Umso spannender ist es, wenn er bei „Wer wird Millionär?“ hin und wieder mal kleine Einblicke hinter die Kulissen gibt. In der Sendung vom 26. Februar kommt es zu genau so einem Moment. Im Gespräch mit Kandidat Rüdiger Matthews teilt er eine Kindheitserinnerung mit den Zuschauern.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch ist ganz Ohr

Es geht konkret um seine Ohren. Ja, richtig gehört! Als kleines Kind hatte der heute 67-Jährige nämlich große Segelohren, wie er verrät. Ein Nachbar seiner Tante Clara hat ihm dann im Alter von sechs Jahren empfohlen, sich diese anlegen zu lassen. Eine Vorstellung, die dem kleinen Günther gar nicht gefallen hat. Er ist dem Rat nicht gefolgt.

„Das wurde richtig angenäht. Und musste dann so bleiben“, erzählt er mit verzogener Miene. Bis heute erinnert er sich genau an diesen Moment. „Das ist jetzt 61 Jahre her. Seitdem muss ich mit diesen Ohren leben“, resümiert er am Schluss. Aber alles halb so wild. Seiner Karriere haben die großen Ohren schon mal nicht geschadet.

RTL zeigt „Wer wird Millionär?“ (WWM) montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.