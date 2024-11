„Wer wird Millionär“: RTL macht große Ankündigung

Die Vorfreude steigt immer mehr und das Warten hat für die TV-Zuschauer bald ein Ende: Das ,,Wer wird Millionär?“-Prominentenspecial steht im Zeichen des RTL-Spendenmarathons in den Startlöchern. Es wird am 21. November um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Unklar war dabei noch, welche Gäste Moderator-Ikone Günther Jauch (68) in der Sendung begrüßen darf. Nun veröffentlichte der Sender die Kandidatenliste und überzeugte noch mit einer lustigen Message am Rande.

Für den guten Zweck um die Million werden Kult-Comedydame Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn (52), Comedian Ralf Schmitz (50) und ARD-Tagesthemen Moderator Ingo Zamperoni (50) quizzen. Ein Name fehlt noch und den hätten wohl die wenigsten auf der Liste gehabt! Zuletzt war er noch mit seinem Gast-Auftritt beim Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL zu sehen. Er performte Karel Gott’s und seine moderne Version des Klassikers „Für immer jung“. Es handelt sich dabei um keinen geringeren als Rapper Bushido.

„Wer wird Millionär“: Lustige Message am Rande

Der Instagram Post von RTL wurde noch garniert durch ein Foto der obligatorischen Fragen-Anzeige mit den vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten bei „Wer wird Millionär?“. Dabei versucht der Sender auf unterhaltsame Art und Weise die Kandidatenliste für eine mögliche Bundestagswahl zu erweitern. So stehen auf die Frage „Wer soll nächster Bundeskanzler werden?“ RTL-Moderator Daniel Hartwich (46), TV-Juristin Barbara Salesch (74), RTL-Moderatorin Sonja Zietlow (56) sowie Entertainer und Produzent Stefan Raab (58) als Antwortmöglichkeiten zur Auswahl.

Am 21. November wird sich in den Quizrunden beim „Wer wird Millionär?- Prominenten Special“ alles um den guten Zweck drehen. Alle erspielten Gewinnsummen werden im Rahmen des RTL-Spendenmarathons an die Stiftung RTL-Wir helfen Kindern e.V transferiert. Durch die bunte Mischung an prominenten Kandidaten wird für die WWM-Fans Unterhaltung auf oberstem Niveau garantiert! Mal schauen, ob es einem gelingt, die Million zu knacken.