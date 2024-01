„Wer wird Millionär“: Jauch-Kandidatin zieht Schlussstrich – „Wir haken das an dieser Stelle ab“

Neues Jahr, neue Millionen? Am Montagabend (1. Januar) stellen sich die Kandidaten bei „Wer wird Millionär“ wieder den brisanten Fragen von Moderator Günther Jauch. Und der Showmaster hat diesmal sogar noch mehr Geldscheine für seine Teilnehmer im Gepäck. Denn zum fünften Mal setzt RTL auf die Quiz-Sonderausgabe „Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche“. Damit dürfte auch klar sein, wie hoch die Gewinnsumme in dieser Woche ist.

Als Günther Jauch mit Kandidatin Ramona Hamacher zwischenzeitlich ein Pläuschchen hält, geht es um alles andere als ums Geld. Der RTL-Star verrät tatsächlich sein Hygiene-Geheimnis!

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch verrät Intim-Geheimnis

Anlass für das zugegebenermaßen ungewöhnliche Thema bei Jauch ist die Quizfrage:

„Was entwickelt Helen Barnett Diserens Ende der 1940er, angeblich inspiriert vom gerade erfundenen Kugelschreiber?“

A: Deoroller

B: Vorhängeschloss

C: Kronkorken

D: Laubbläser

Die richtige Antwort ist A Deoroller. Prompt fragt Günther Jauch seine „Wer wird Millionär“-Kandidatin: „Benutzen Sie ein Deo?“ Und die antwortet frech: „Ob Sie es glauben oder nicht: Ja!“ Als der Quiz-Master dann auch von Ramona wissen will, welche Deo-Technik sie benutzt, sind ihm die Lacher aus dem Publikum sicher. Doch auch diese Frage beantwortet Ramona brav und verrät, Sprüh-Deos zu bevorzugen. Nichts für Günther Jauch, denn die seien ihm „so scharf irgendwie.“

Doch wer jetzt denkt, das Thema sei damit vom Hygiene-Tisch, der irrt. Denn Jauch klärt die RTL-Gemeinde auf: „Es gibt ja zwei Arten von Deo-Rollern. Das eine ist der wirkliche Roller, wo dann so eine Feuchtigkeit rauskommt. Da bleiben die Haare immer dazwischen hängen! Das mag ich auch nicht.“ Er selbst benutze einen Wachs-Roller.

„Wer wird Millionär“-Kandidatin zieht Schlussstrich

Als das ganze Deo-Gespräch von Günther Jauch noch weiter in die Tiefe gehen soll, macht Kandidatin Ramona etwas, was für die Quiz-Teilnehmer bei „Wer wird Millionär“ doch eher ungewöhnlich ist. Denn normalerweise ist es der Moderator, der das Spiel weiter aufnimmt. In diesem Fall ist es sein Gegenüber, das bestimmend sagt:

„Ich glaube, wir haken das an der Stelle besser ab.“

Wie Günther Jauch darauf reagiert, kannst du um 20.15 Uhr bei RTL sehen, dann startet die erste „Wer wird Millionär“-Spezialausgabe in diesem Jahr.