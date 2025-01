„Wer weiß denn sowas?“: Kandidaten wenden sich an Kai Pflaume – „Macht keinen Sinn“

Frauenpower bei „Wer weiß denn sowas?“. Zum Wochenausklang begrüßt Kai Pflaume zwei Profitänzerinnen der beliebten RTL-Sendung „Let’s Dance“ im Studio. Isabel Edvardsson spielt gemeinsam mit Bernard Hoëcker gegen ihre Kollegin Kathrin Menzinger, die mit Elton im Team ist.

Zu Beginn von „Wer weiß denn sowas?“ am Freitagabend (24. Januar) haben letztere die Nase etwas weiter vorne. Es scheint, als hätten Isabel Edvardsson und Bernard Hoëcker einfach Pech in Sachen Kategorie-Auswahl. Das wird besonders an einer Stelle deutlich, wo plötzlich Kai Pflaume im Mittelpunkt steht.

„Wer weiß denn sowas?“: Team Bernhard tut sich schwer

In den ersten drei Runden leisten sich Elton und Kathrin Menzinger keinen einzigen Patzer und haben somit bereit 1.500 Euro auf ihrem Konto. Anders sieht das bei Isabel Edvardsson und Bernard Hoëcker aus, die zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 500 Euro angesammelt haben.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume teilt gegen Publikum aus – „Ihr habt es wirklich nötig“ +++

Und das auch noch nachdem sie bei einer Frage geraten haben. Die dritte Kategorie „Metropolen“ soll den Negativtrend nun beenden. Doch mit dieser Frage können sie wieder nichts anfangen:

„Welche gesetzliche Regelung trat 2024 in New York City in Kraft?

A) Rückwärts einparken darf maximal 30 Sekunden dauern.

B) Das Loch in Bagels muss immer einen Durchmesser von 4 Zentimeter haben.

C) Fußgänger dürfen die Ampel auch bei Rot überqueren.“

„Das macht alles keinen Sinn“

Kurz nachdem Kai Pflaume alle Antwortmöglichkeiten vorgelesen hat, macht sich Frust bei Team Bernhard breit. „Hä? Das macht doch alles gar keinen Sinn“, findet die Profitänzerin und schaut ihren Partner verdutzt an. „Kai, das macht alles keinen Sinn“, wiederholt dieser und schaut in die Richtung des Moderators. Kai Pflaume scheint davon recht unbeeindruckt zu sein. Schließlich kennt er die Tricks der Kandidaten, um sich vor einer Frage zu drücken.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.