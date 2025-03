„Wer weiss denn sowas?“-Star Kai Pflaume: „Es tut mir wirklich leid“

Was hat ihn denn da geritten? Normalerweise kennen wir „Wer weiss denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume stets als höflichen Mann mit Manieren. Was er sich aber im Video mit Back-Influencerin Sally von „Sallys Welt“ leistet, ist mal so gar nicht feine englische Art. Was war passiert?

Nun ja, wir sehen die beiden gemütlich an einem Tisch sitzen, jeweils einen prachtvoll verzierten Cupcake vor der Nase. Während es ARD-Moderator Kai Pflaume jedoch scheinbar kaum erwarten kann, endlich in die Süßspeise zu beißen, spielt Sally noch an ihrem Handy herum. Mit einem kleinen Blütenzweig in der einen und dem Smartphone in der anderen Hand sucht sie noch nach dem Winkel für das schönste Cupcake-Foto. Doch dann wurde es dem „Wer weiss denn sowas?“-Star zu bunt.

Kuchenschlacht mit „Wer weiss denn sowas?“-Star Kai Pflaume

Schnell schnappt er sich seinen Löffel, zermatscht das Backwerk von Sally. Die wiederum scheint das gar nicht lustig zu finden, schaut ihr Gegenüber nur mit genervtem Blick an, um dann zum Gegenschlag auszuholen. Mit voller Wucht holt Sally aus, zermatscht wiederum Kais Cupcake mit der flachen Hand und schmierte ihm die Creme ins Gesicht.

Was blieb, waren zwei kaputte Cupcakes und ein verwirrt dreinblickender Kai Pflaume. Vermutlich eher ein großer Spaß. Aber Kai Pflaume ließ die Gelegenheit nicht liegen, um sich via Instagram bei Sally zu entschuldigen.

„Es tut mir wirklich leid, das war gar nicht nett von mir“, schreibt der „Wer weiss denn sowas?“-Moderator, und weiter: „Und nein, das ist nicht mein wahres Gesicht, Sally.“ Die wiederum nimmt es ebenfalls mit Humor. „Mit den Händen isst es sich sowieso am besten“, schreibt sie in den Kommentaren zu dem Video bei Instagram. Und so ein leckerer Cupcake schmeckt sicherlich auch noch, wenn er nicht mehr ganz in Form ist.

Ob Elton zu seinem „Wer weiss denn sowas?“-Abschied auch einen Cupcake erhalten hat, wissen wir nicht. Aber wer könnte in die Fußstapfen des Entertainers treten?