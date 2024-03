„Wer weiß denn sowas?“ – Hoëcker motzt über Frage: „Das ist so bescheuert, das denkste dir doch nicht aus!“

Sportlich geht es zu am Donnerstag (14. März) beim beliebten Vorabendquiz „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume. Die legendären Fernsehmoderatoren Gerhard Delling und Jörg Wontorra kämpfen um möglichst viele Punkte.

Die beiden können auf lange Karrieren als Sport-Kommentatoren zurückblicken. Besonders Fußball ist ihr Fachgebiet, aber auch bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen waren sie nah am Geschehen.

„Wer weiß denn sowas?“ – Fußball-Experten sorgen sich ums Nationalteam

Gerhard Delling sitzt neben Bernhard Hoëcker. Schnell kommt die Sprache auf DAS bevorstehen Sportereignis des Jahres 2024. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Er ist der Meinung, die deutsche Nationalmannschaft müsse aus der Komfortzone raus. „Wenn man sieht, wie die Japaner rennen und allen die Bälle ablaufen, das ist ein probates Mittel. Da müssen wir wieder ein bisschen hin.“ Kai Pflaume erwidert: „Die sind zum Glück bei der EM nicht dabei.“

Jörg Wontorra ist ganz auf der Seite von seinem Kollegen Delling, was das Nationalteam angeht: „Es fehlen uns ein wenig die Beißer und die Grasfresser. Nur mit Supertechnikern wirst du nicht klarkommen. Wir brauchen auch Leute, die die anderen mal abräumen.“ Mal sehen, welchen Quiz-Duo bei „Wer weiß den sowas“ abräumen wird.

In der Kategorie „Damals“ haben Hoëcker und Delling eine harte Nuss zu knacken: Welchen damals angesagten Sammeltrend ging auch Kaiser Franz I. von Österreich nach?

A) In Duftfläschchen schloss er die Luft besuchter Orte ein.

B) In auswärts gespielten Schachpartien eroberte 350 Damen.

C) In Buch-Attrappen aus Holz bewahrte er Teile von Bäumen auf.

Hoëcker empört über knifflige Aufgabe

„Das ist jetzt nicht wahr, oder?“ stöhnt Hoëcker kopfschüttelnd. „So viel ‚damals“ musste es jetzt nicht unbedingt sein.“, stimmt sein Teampartner zu. Die beiden sind absolut ratlos. Hoëcker : „Antwort C ist so bescheuert, das denkste dir doch nicht aus! Da musste doch Teile der Bücher geraucht haben, damit du auf so eine Idee kommst.“ Er nimmt Antwort C auf seine Kappe.

Tatsache, im 19. Jahrhundert lagen sogenannte Xylotheken im Trend. Tatsächlich besaß Kaiser Franz I. 80 solcher Holzkisten in Buchform.