„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer staunen Bauklötze – „Was soll das?“

Zum Ende der Woche wird es in der ARD noch mal richtig spannend. Bei „Wer weiß denn sowas?“ treffen die Teamkapitäne Elton und Bernhard Hoëcker auf zwei Kollegen. Moderator Kai Pflaume begrüßt nämlich zwei der Experten des „Quizduell Olymp“ im Studio.

Marie-Louise Finck und Eckhard Freise wollen wieder eine größtmögliche Summe für ihren Zuschauerblock erspielen. Doch zu Beginn der Sendung kommen bei dem ein oder anderen „Wer weiß denn sowas?“-Zuschauer Fragen auf.

„Wer weiß denn sowas?“ mit Crossover

Der Freitagabend steht in der ARD immer im Zeichen der Quizfragen. Zuerst zocken die Gäste bei „Wer weiß denn sowas?“ um das große Geld für das Publikum und danach geht es mit dem „Quizduell Olymp“ weiter. Doch an diesem Vorabend (25. Oktober) gibt es eine Mischung aus beidem in Kai Pflaumes Show.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Plötzlich steht Kai Pflaume unter Druck – „Habe mich sehr konzentriert“ +++

Die Programmankündigung der ARD klingt schonmal vielversprechend: „‚Quiz Olymp‘-Duell: Die ‚Quiz-Königin‘ Marie-Louise Finck und ‚Professor Quiz‘ Eckhard Freise steigen von ihrem ‚Quizduell-Olymp‘ herab, um zum Wochenausklang gegeneinander anzutreten. Spannung garantiert.“ Doch bei diesen Zeilen kommt manch einer ins Grübeln.

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer werden deutlich

Auf Facebook beginnen einige Zuschauer eine heiße Diskussion um die Sendung. Die meisten freuen sich dabei riesig auf das Duell zwischen den Quiz-Experten:

„Warum nicht öfter? Endlich lohnt sich das Einschalten mal wieder.“

„Klasse. Tolle Gäste. Wenn ich die beiden hier auf dem Bild sehe, fällt mir wieder ein, was ich an den meisten Quizsendungen hasse. Warum müssen die alle immer so Beinamen haben, in diesem Fall Professor Quiz und Quiz Königin? Bei Gefragt – Gejagt haben die auch alle solche Zusätze. Was soll das? Sollen die sich vom Gegenüber abheben?“

„Oh, wie schön. Ich freue mich schon riesig. Ich bin wie immer für Team Elton.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.