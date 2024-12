„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Nicht mehr zu ertragen“

Am Donnerstagabend (19. November) treffen zwei Sänger bei „Wer weiß denn sowas?“ aufeinander. Schlagerstar Maite Kelly spielt dabei mit Elton, während Popdiva Conchita Wurst, alias Tom Neuwirth, mit Bernhard Hoëcker an den Start geht.

Beide Teams von „Wer weiß denn sowas?“ stellen sich den kniffligen Fragen von Moderator Kai Pflaume. Sie wollen dabei nicht nur eine Menge Geld für ihren Publikumsblock erspielen, sondern auch die Zuschauer unterhalten. Doch bei manchen geht dieser Schuss nach hinten los.

Sänger-Duell bei „Wer weiß denn sowas?“

Es wird wieder spannend im Studio von „Wer weiß denn sowas?“. In der neuen Folge tritt Maite Kelly gegen Tom Neuwirth an, der zur Abwechslung nicht in der Rolle seiner Kunstfigur Conchita Wurst auftritt. Beide Sänger sind hoch motiviert und wollen den Sieg für ihren Publikumsblock holen.

Doch schon kurz nach Start der ARD-Sendung diskutieren die Zuschauer in den sozialen Netzwerken über die Gastauswahl des Abends. Während sich einige über Maite Kelly und Tom Neuwirth freuen, scheinen andere dem Ganzen nicht so viel abzugewinnen.

„Wer weiß denn sowas?“-Zuschauer werden deutlich

Auf Facebook werden die Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ immer gerne diskutiert. Doch bei dieser Ausgabe scheinen die Zuschauer besonders viel Diskussionsstoff zu haben, wie ein Blick in die Kommentare zeigt:

„Bei Kelly bin ich raus.“

„Zwei, die man nicht unbedingt braucht.“

„Ok, das fällt echt schwer bei den Gästen.“

„Danke für die Vorwarnung. Dann heute nicht.“

„Kelly ist für mich nicht mehr zu ertragen.“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.