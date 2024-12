„Wer weiß denn sowas?“: Plötzlich hagelt es Buhrufe – „Scheiße“

TV-Star Mark Keller hat jüngst in der beliebten Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ mehr als nur ein paar Sympathiepunkte verspielt. Zusammen mit Elton trat der Schauspieler an, um eine ordentliche Summe für das Studiopublikum zu erspielen. Doch im entscheidenden Moment lief alles schief – und das ausgerechnet bei einer Frage, die in Hollywood-Glamour getaucht war.

In der Finalrunde der Show, moderiert von Kai Pflaume, standen Keller und Elton gut im Rennen. Mit satten 2.000 Euro im Gepäck gingen sie selbstbewusst in die letzte Runde. Doch die Kategorie „Oscars“ ließ die beiden zögern.

Mark Keller bei „Wer weiß denn sowas?“: TV-Star scheitert an Filmfrage

Die entscheidende Frage lautete: „Welcher Regisseur beendete seine Oscar-Dankesrede 1998 mit den Worten: ‚I’m the king of the world‘?“ Zur Auswahl standen Peter Jackson, Quentin Tarantino und James Cameron. Elton und Keller setzten optimistisch ihr gesamtes Erspieltes auf eine Karte – doch das war ein Fehler.

+++ Auch spannend: „Wer weiß denn sowas?“: Bülent Ceylan offen – „Krank im Kopf“ +++

Während das Team um Bernhard Hoëcker die korrekte Antwort, James Cameron, auswählte, entschied sich Keller für Quentin Tarantino. Ein Raunen ging durch das Studio, als die falsche Antwort verkündet wurde. Elton, fassungslos, konnte nicht anders als laut „Scheiße“ zu rufen und unruhig im Studio umherzulaufen.

Das Publikum, das bis dahin mitfieberte, war sichtlich enttäuscht. Die Konsequenz? Ganz klare Buh-Rufe in Richtung Mark Keller und Elton. Der Fauxpas kostete nicht nur das Team den Gewinn, sondern auch die Zuschauer gingen leer aus. Ein bitterer Beigeschmack für einen Abend, der so vielversprechend begann.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.