„Wer weiß denn sowas?“: Gast wird deutlich – „Dann kann ich ja wieder gehen“

Zum Ende der Woche wird in der ARD nochmal gequizt. In einer neuen Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ treffen wieder einmal zwei Musiker aufeinander. Moderator Kai Pflaume empfängt am Freitagabend (20. Dezember) Wincent Weiss und Sotiria „Ria“ Schenk im ARD-Studio.

Unterstützt werden die Gäste wie üblich von den Rätselmeistern Bernhard Hoëcker und Elton. Beide Teams von „Wer weiß denn sowas?“ sind hoch motiviert so viel Geld wie möglich für ihren Publikumsblock zu erspielen. Schon zu Beginn der Show ist klar: Das könnte ein lustiger Abend werden.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume witzelt

Bevor es mit den kniffligen Quizfragen losgeht, hält „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume erst einmal ein kurzer Pläuschen mit seinen Gästen. Sänger Wincent Weiss fragt er, ob der Sänger bereits in Weihnachtsstimmung sei. Schließlich steht Heiligabend schon fast vor der Tür.

„Bei mir klingeln die Glocken“, antwortet der 31-Jährige und sorgt damit für Lacher beim Studiopublikum. Auch Kai Pflaume kann nach diesem Kommentar nur schmunzeln und entgegnet: „Das Material für TikTok haben wir dann auch im Kasten.“ Prompt springt Wincent Weiss auf diesen Zug mit auf.

Gute Laune bei „Wer weiß denn sowas?“

„Dann kann ich ja gehen. Soll erfüllt“, scherzt der Musiker lachend und wird vom Applaus des Publikums unterstützt. Natürlich verlässt Wincent Weiss das Studio nicht und kämpft sich gemeinsam mit seinem Teampartner Bernhard Hoëcker durch die Kategorien. Doch die Stimmung hat er gemeinsam mit dem Moderator mit diesem Späßchen definitiv aufgelockert.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.