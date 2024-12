„Wer weiß denn sowas?“: „Tatort“-Kommissar plaudert aus dem Nähkästchen – „Geht wieder los“

Um 18 Uhr heißt es wieder: Einschalten und mitraten bei „Wer weiß denn sowas?“ in der ARD! Am Mittwoch, den 4. Dezember, erwarten die Zuschauer zwei prominente Gäste, die sich bestens mit Kriminalfällen auskennen: Klaus J. Behrendt und Christian Berkel treten im großen Schauspieler-Duell gegeneinander an. Während Behrendt als Kommissar Max Ballauf im Kölner „Tatort“ ermittelt, war Berkel jahrelang als Hauptkommissar Bruno Schumann in „Der Kriminalist“ zu sehen.

Doch diesmal stehen keine Verbrechen auf dem Plan, sondern knifflige Quizfragen. Klaus J. Behrendt kämpft in Team Bernhard Hoëcker, während sich Christian Berkel Team Elton anschließt. Wie immer führt Kai Pflaume mit Charme und Witz durch die Sendung – und entlockt Behrendt dabei gleich mal ein „Tatort“-Geheimnis.

„Tatort“-Insider bei „Wer weiß denn sowas?“

Bei „Wer weiß denn sowas?“ steht am Anfang besonders Klaus J. Behrendt im Fokus. Denn erst kürzlich ermittelte er als Kommissar Ballauf im Kölner „Tatort.“ Pflaume nutzt die Gelegenheit, um dem Schauspieler einige spannende Details zu entlocken: „Hier haben alle gerade den Kölner ‚Tatort‘ geguckt – und wie immer natürlich mega erfolgreich!“, schwärmt er unter Applaus des Publikums.

Neugierig hakt Pflaume nach: „Wie viele ‚Tatort‘-Folgen dreht ihr eigentlich pro Jahr? Zwei, drei?“ Behrendt korrigiert mit einem Lächeln: „Nein, nein, wir machen drei jährlich. Für dieses Jahr sind wir durch.“ Und plaudert gleich mal aus: „Nächstes Jahr geht es dann im März wieder los.“

„Tatort“-Star gesteht: „Wird weniger“

Pflaume staunt: „Das ist ja eine Auszeichnung. Dass da noch Zeit für anderes bleibt.“ Behrendt scherzt: „‚Wer weiß denn sowas?‘ kriege ich gerade noch so unter – aber es wird weniger. Das hat auch mit dem Alter zu tun.“

Der beliebte Kommissar Max Ballauf bleibt uns wohl hoffentlich noch eine Weile erhalten. Und heute Abend? Da zeigt Behrendt, dass er nicht nur knifflige Kriminalfälle lösen, sondern auch clever quizzen kann.

Wie sich der „Tatort“-Kommissar und Schauspielkollege Christian Berkel bei „Wer weiß denn sowas?“ geschlagen haben, erfahren Zuschauer in der ARD-Mediathek.