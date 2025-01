„Wer weiß denn sowas?“: Gast wird deutlich – „Die Nase voll“

Eine neue Folge der beliebten Quiz-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ erwartet die Zuschauer am Donnerstagabend (9. Januar). Die Gäste an diesem Abend heißen Kai Schmidt, besser bekannt als „Lehrerschmidt“, und Johannes Schröder, der als „Herr Schröder“ auf Tour geht.

Bevor es bei „Wer weiß denn sowas?“ richtig losgeht, unterhält sich Moderator Kai Pflaume wie so oft mit den Kandidaten. Als Erstes knöpft er sich Johannes Schröder vor, der an diesem Abend an der Seite von Bernhard Hoëcker spielt. Seine Aussagen sorgen dabei für Lacher im ARD-Studio.

Zwei Lehrer zu Gast bei „Wer weiß denn sowas?“

Um Punkt 18 Uhr begrüßt Kai Pflaume das TV-Publikum zu einer neuen Folge von „Wer weiß denn sowas?“. „Heute machen diese Bänke hier bei uns im Studio endlich einen Sinn, meine Damen und Herren!“, so der Moderator. Der Grund: Die Gäste an diesem Abend sind beides Lehrer und kennen sich mit Schulbänken bestens aus.

Während Kai Schmidt noch als Lehrer aktiv ist, hat Johannes Schröder seinen Beruf an den Nagel gehängt. Nun tourt er mit verschiedenen Bühnenprogrammen durch das Land und sorgt mit seinen Geschichten für Lacher. Der Moderator betont, dass es eine freiwillige Entscheidung des 51-Jährigen gewesen sei. Oder etwa doch nicht?

Gast wird bei „Wer weiß denn sowas?“ deutlich

„Die Schüler meinten, ich soll bitte etwas machen. Die wollten was lernen und sich konzentrieren. Sie meinten ‚Machen Sie ihre Witze woanders. Wir können Sie nicht mehr hören. Wir haben die Nase voll“, scherzt der „Wer weiß denn sowas?“-Kandidat und sorgt damit für Lacher im Publikum. Bleibt abzuwarten, ob der Abend am Ende auch so lustig für ihn ausgehen wird.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.