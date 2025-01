„Wer weiß denn sowas?“: Hoëcker schlägt Hände über Kopf zusammen – „Dieser Druck“

Kurz vor 18 Uhr ist in der ARD wieder Zeit für „Wer weiß denn sowas?“ Am Freitagabend (3. Januar) heißt es: Schauspieler-Duell! Natalia Wörner tritt gemeinsam mit Quiz-Profi Bernhard Hoëcker gegen Francis Fulton-Smith und seinen Partner Elton an. Es wird nicht nur spannend, sondern auch herrlich unterhaltsam.

Schon beim ersten Thema geht es heiß her!

„Wer weiß denn sowas?“: Hoëcker gerät ins Straucheln

Natalia Wörner will es nicht nur als Karla Lorenz in der Serie „Die Diplomatin“ wissen, sondern nun auch mit ihrem Wissen bei „Wer weiß denn sowas?“ glänzen. Wie immer dürfen die Teams sich an 12 unterschiedlichen Themen bedienen. Mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein entscheidet sich die Schauspielerin mit Team-Kollege Bernhard Hoëcker für die Kategorie „Erziehung.“ Ob das eine clevere Wahl war? Wohl eher eine spontane Bauchentscheidung, wie Wörner lachend zugibt.

„Wir gewinnen einfach!“, verkündet sie siegessicher. Doch während die Schauspielerin vor Tatendrang sprüht, schlägt ihr Quiz-Partner Bernhard Hoëcker die Hände über dem Kopf zusammen. „Dieser Druck!“, seufzt er, bevor es an die Frage geht.

„Wer weiß denn sowas?“: Es geht ins Eingemachte

Zu beantworten ist folgendes: „Sogenannte U-Boot Eltern…?“

A: schirmen ihre Kinder vor den aktuellen Ereignissen in der Welt ab.

B: überwachen ihr Kind über elektronische Geräte.

C: sind desinteressiert und werden erst bei drohenden Problemen aktiv.

Hoëcker denkt nicht lange nach und setzt alles auf Antwort C. Und siehe da: Der Quiz-Profi hat recht! Die ersten 500 Euro wandern auf das Konto von Team Wörner/Hoëcker – Jubel und Erleichterung inklusive.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob das Duell weiterhin so glatt lief? Das erfahren Zuschauer im Anschluss in der ARD-Mediathek. Dort sind ganze Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ abrufbar. Übrigens: Am Freitagabend gab es auf dem Sender die geballte Quiz-Ladung. Gleich im Anschuss wurde das „Quizduell-Olymp“ ausgestrahlt.