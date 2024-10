„Wer weiß denn sowas?“: Kandidat ist fassungslos – „Das ist so absurd“

Der Quizabend in der ARD wird am Freitag (11. Oktober) von Kai Pflaume und seiner Sendung „Wer weiß denn sowas?“ eingeläutet. Die Gäste in der Folge sind keine Geringeren als Schlagerstars Eric Philippi und Michelle.

Das Liebespaar tritt gemeinsam mit Bernhard Hoëcker und Elton in Teams gegeneinander an. Die Fragen bei „Wer weiß denn sowas?“ sorgen auch an diesem Abend stellenweise für Lacher im ARD-Studio. Doch was Kai Pflaume in der Kategorie „Andere Länder, andere Sitten“ wissen möchte, sorgt für Kopfschütteln.

„Wer weiß denn sowas?“

Es wird wieder gequizt, was das Zeug hält. Zum Ende der Woche treten Schlagersängerin Michelle gemeinsam mit Elton gegen Eric Philippi und Bernhard Hoëcker bei „Wer weiß denn sowas?“ an. Allzu gut läuft es zu Beginn der Sendung für die Teams jedoch nicht. Es sind einige Patzer auf beiden Seiten da.

Nachdem die zwei Mannschaften jeweils 500 Euro auf dem Konto haben, möchten Eric Philippi und Bernhard Hoëcker mit der Kategorie „Andere Länder, andere Sitten“ in Führung gehen. Sowohl die Frage als auch die Antworten sorgen bei den Beteiligten allerdings für Kopfschütteln:

„Damit Pizza in US-amerikanischen Schulkantinen als gesunde Mahlzeit ausgegeben werden kann…

A) Darf die Kruste keine Käsefüllung haben

B) entsprechen zwei Esslöffel Tomatenmark einer halben Tasse Gemüse

C) muss jedes Stück mindestens mit einem Brokkoliröschen belegt sein.“

„Wer weiß denn sowas?“: Kandidat ist fassungslos

Bei diesen Antwortmöglichkeiten muss Bernhard Hoëcker einfach nur lachen. Auch Eric Philippi reagiert deutlich auf die Antworten, die Kai Pflaume soeben vorgelesen hat. „Das ist so absurd, dass ich sage, es ist C“, sagt der Partner von Michelle sofort. Doch Bernhard Hoëcker hat eine andere Erklärung. Er tippt auf B – und liegt damit goldrichtig.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.