Kai Pflaume und Elton: Kurz vor „Wer weiß denn sowas?“ wird es plötzlich klar

ARD-Zuschauer freuen sich schon länger, an diesem Montagabend (7. Oktober) ist endlich soweit: Die neue Staffel „Wer weiß denn sowas?“ startet im Vorabendprogramm des Senders.

Wie immer sind Moderator Kai Pflaume und die Ratefüchse Elton und Bernhard Hoëcker auch in der neuen Staffel am Start. Bereits am Samstag (5. Oktober) heizte die ARD die Vorfreude mit einer Ausgabe „Wer weiß denn sowas? XXL“ an – und die Zuschauerreaktionen sprechen für sich.

Kai Pflaume und Elton: Erfolg für „Wer weiß denn sowas? XXL“

Nach dem Abschied von „Gefragt – gejagt“ am Freitag (4. Oktober) müssen ARD-Zuschauer nicht auf ihre tägliche Dosis Raten verzichten. Die Sendung mit Alexander Bommes wird mit Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoëcker bei „Wer weiß denn sowas?“ ersetzt.

Wie sehr die Zuschauer dem Show-Wechsel entgegen fiebern, zeigt die Ausgabe von „Wer weiß denn sowas? XXL“ am Samstag. So berichtet das Branchenmagazin „DWDL“, dass sich das Erste über starke Einschaltquoten freuen darf. Die Sonderausgabe, bei der unter anderem Bruce Darnell und Victoria Swarovski zu Gast waren, lockte 4,34 Millionen Menschen vor den TV-Bildschirm. Ein Marktanteil von 20,1 Prozent für die ARD.

+++ „Gefragt – Gejagt“: Zum Abschied von Alex Bommes und Co. wird’s deutlich +++

Kai Pflaume und Elton mit neuer Staffel

Auch wenn man den Tagessieg Konkurrent ZDF überlassen musste, kann sich „Wer weiß denn sowas? XXL“ immerhin über die meisten Einschaltquoten bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen freuen. 620.000 Zuschauer dieser Altersgruppe entschieden sich am Samstagabend für Kai Pflaume und sein Team. Mit 15,1 Prozent Marktanteil konnte kein anderer Sender um 20.15 Uhr mehr Menschen in dieser Zuschauergruppe für sich gewinnen.

Mehr aktuelle TV-Themen und News für dich:

Und auch die nachfolgenden „Tagesthemen“ profitierten von der dreistündigen „Wer weiß denn sowas? XXL“-Ausgabe. Rund 2,23 Millionen blieben bei der Nachrichtensendung dran – noch immer ein guter Marktanteil mit 16,4 Prozent beim gesamten Publikum und 14,1 Prozent bei den jungen Zuschauern.