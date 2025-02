„Wer weiss denn sowas“-Star Bernhard Hoëcker: Mitten in der Sendung sieht er die rote Karte

Das gab es auch bei „Wer weiss denn sowas?“ noch nie. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der ARD-Quizshow traten gleich zwei Schiedsrichter gegeneinander an. So hatte man sich entschieden, die beiden Bundesliga-Referees Deniz Aytekin und Patrick Ittrich in die Sendung einzuladen. Für passionierte Fußballfans natürlich ein Highlight.

Und auch Teamkapitän Bernhard Hoëcker, der in einem „Wer weiss denn sowas?“-Team mit Patrick Ittrich antrat, durfte seinen ganz eigenen, ganz besonderen Moment erleben.

Gelbe und Rote Karte für „Wer weiss denn sowas?“-Star Bernhard

Sah er doch mitten in der Sendung die rote Karte. Aber keine Sorge, die ARD hat den 54-Jährigen nicht etwa mitten in der Aufzeichnung aus der Sendung geworfen. Nein, sein Team-Buddy Ittrich hatte ihm ein Geschenk mitgebracht.

Hoëcker erhielt nämlich nicht nur eine gelbe, sondern auch noch eine rote Karte aus dem Privatbesitz des Bundesliga-Schiedsrichters. Ein ganz spezieller Moment für den Moderator. „Ist das echt? Die haben schon gearbeitet?“, war Bernhard Hoëcker sichtlich aufgeregt ob des Geschenkes. Auf jeden Fall. „Die waren beide aktiv, ich bin ja ein Freund der roten Karte“, scherzte Ittrich. Und Hoëcker, dem sah man sein Glück sichtlich an. „Wie geil ist das denn“, strahlte der 54-Jährige.

Bernhard Hoecker bekam von Patrick Ittrich die rote Karte geschenkt. Foto: Screenshot ARD

Ein Geschenk für Bernhard Hoëcker

Und so blieb nur zu hoffen, dass ihm das unerwartete Geschenk auch im Spiel Glück brachte. Diese Hoffnung jedoch blieb unerfüllt. So konnten Bernhard Hoëcker und Patrick Ittrich zwar die abschließende Masterfrage, für die Verkörperung welcher Figur bislang zwei Schauspieler einen Oscar gewinnen konnten, mit der Antwort „Joker“ richtig beantworten. Jedoch lagen da auch Elton und Deniz Aytekin richtig.

Und so setzten sich die beiden mit am Ende 2.500 erspielten Euro gegen die Konkurrenz durch. Am Donnerstag quizzen dann die Sängerinnen Leony und Christin Stark gegeneinander.