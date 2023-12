„Wer weiß denn sowas?“: Helene-Fischer-Songwriterin packt über „Atemlos“ aus – „Keiner gewusst“

Bei „Wer weiß denn sowas?“ stellen Sendung für Sendung Promis ihr Wissen unter Beweis. Am Mittwoch (27. Dezember) ist niemand geringeres als Kristina Bach zu Gast im ARD-Studio. Die 61-Jährige hat wohl einer der berühmtesten deutschen Hits komponiert: „Atemlos“ von Helene Fischer.

Kristina Bach ist nicht nur selbst Schlagersängerin, sondern auch eine bekannte Komponistin. Die Songwriterin hat wohl einen großen Anteil an dem Erfolg von Helene Fischer. Immerhin gelang der heute 39-Jährigen mit „Atemlos“ ein absoluter Mega-Hit. Nun will Bach ihr Wissen in der der Show „Wer weiß denn sowas?“ unter Beweis stellen.

+++„Wer weiß denn sowas?“: Gast disst Kai Pflaume vor laufender Kamera – seine Reaktion spricht Bände+++

„Wer weiß denn sowas?“: Plötzlich geht es um Helene Fischer

Und Kai Pflaume nutzt die Gunst der Stunde. Ehe es ans Quizzen geht, löchert der „Wer weiß denn sowas“-Moderator Bach mit Fragen. Es geht natürlich um den Mega-Hit „Atemlos“. Immerhin ist die Single gerade wieder in aller Munde. Helene Fischer hat den Song gemeinsam mit Rapperin Shirin David ganz neu aufgenommen. Die neue Version ist umstritten (hier mehr dazu).

„Da du ja nun entscheidenden Anteil an dem großen Hit ‚Atemlos durch die Nacht‘ von Helene Fischer hast: Was sagst du zur neuen Version mit Shirin David?“, will Pflaume direkt zu Beginn wissen. „Also, ich habe ja getextet und komponiert, also muss ich das auch vorher freigeben“, erklärt Bach. „Ganz ehrlich: Als sie es mir vorgespielt haben, habe ich mir gedacht: Hoffentlich ist es nur ein Rough-Mix.“ Es sei gut performt und dargestellt gewesen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

DAS wussten wohl die wenigsten

„Und jetzt ist es das erste Mal auf der eins“, merkt der Moderator noch an. „Ja, was keiner gewusst hat: Alle dachten immer, der wäre auf eins, aber tatsächlich ist das Chart-System manchmal komisch. Jetzt dann auf eins“, freut sich Bach. Und tatsächlich: In seiner ursprünglichen Version feierte „Atemlos“ zwar einen Mega-Erfolg, bis auf Platz eins der Charts hatte es für die Single aber nie gereicht. Dann eben jetzt mithilfe von Shirin.