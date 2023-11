Shirin David und Helene Fischer: Song spaltet die Fans – „Hätte so schön werden können“

Endlich ist es soweit: Die neue „Atemlos“-Version von Shirin David und Helene Fischer ist raus! Die Kollaboration zwischen der Rapperin und der Schlagersängerin kommt für viele Fans der beiden überraschend, haben David und Fischer doch auf den ersten Blick nichts gemeinsam.

Doch gerade das scheint die Neuauflage so besonders zu machen. Der Schlagerklassiker erscheint also zum zehnten Jubiläum deutlich modernisierter, mit einem tanzbaren Beat und Rap-Einlage von Shirin David. Wie das aber so ist mit neuen Wegen, gefällt die neue Version eben nicht jedem – ganz im Gegenteil.

Shirin David hat Zweifel wegen Helene Fischer-Song

Was wohl kaum bisher jemand über Shirin David wusste: Die Rapperin ist Helene Fischer-Fan! Vor der Veröffentlichung der gemeinsamen „Atemlos“-Version erklärte die „Gib ihm“-Interpretin bereits, dass sie schon immer „einen Crush“ auf die Schlagerkönigin hatte. Seit der Zusammenarbeit sei dieser nur größer geworden. „Ich glaube, die Leute wären extrem überrascht, wie cool sie eigentlich ist“, ist Shirin David im Interview mit „RTL“ begeistert.

Die Hamburgerin hat allerdings nicht nur positive Gedanken bezüglich des Projekts mit Helene Fischer. „Ich weiß nicht, ob Schlagerfans mich so feiern. Weil ich bin ja doch eher lauter und frecher, als es Schlager gewohnt ist.“

Tatsächlich sind Shirins Zweifel gar nicht unberechtigt. Wenige Stunden nach Veröffentlichung der neuen „Atemlos“-Version, fällt die Nummer bei einigen Fans durch.

Shirin David und Helene Fischer: „Für mich absoluter Fail“

Vor allem bei Shirin Davids Anhängern sorgte das „Atemlos“-Projekt im Vorfeld für Begeisterung. „Das Duo, von dem ich wusste, dass ich es brauche“, hieß es etwa in den Kommentaren auf Shirin Davids Instagram.

Jetzt, wo der Song veröffentlicht ist, werden jedoch auch kritische Stimmen laut. Unter einem Reel von Helene Fischer wählen Fans teilweise harte Worte. „Es hätte so gut werden können. Helenes Part finde ich viel zu schnell und der Beat klingt einfach preisgünstig. Schade, ich feiere sie eigentlich beide“, ist etwa eine Frau enttäuscht. „Für mich absoluter Fail…Puh, versaut das eigentlich tolle Lied“, findet eine weitere. „Also sonst hat Frau Fischer ja ein Gefühl für Qualität…aber das ist leider ganz ganz billiger Trash. Schade drum!“, kommentiert ein männlicher Anhänger.

Ein anderer Follower wirft jedoch ein: „Beim ersten Hören ungewohnt, ab dem zweiten hin und weg. Hab’s bestimmt jetzt vier Mal hintereinander gehört. Mega.“ Dazu gibt es natürlich auch Fans, die die Version bereits seit dem ersten Hören lieben: „Lieben wir! Es ist so frisch aber trotzdem noch ‚unser‘ Atemlos. Danke für diese megaaaa Version!“, lautet nur einer der positiven Kommentare.