Kurz vor „Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer erreicht die traurige Nachricht – „Schade“

„Wer weiß denn sowas?“ gilt seit 2015 als der Ratespaß schlechthin im deutschen Fernsehen. Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoecker bringen dabei jede Menge Spannung ins Wohnzimmer. Teams treten gegeneinander an, um die höchste Geldsumme zu erspielen. Auch wieder an diesem Mittwochabend (5. März).

Das Highlight: Ein Tatort-Duell der Extraklasse! Miroslav Nemec und Dietmar Bär, alias Batic und Schenk, messen sich im Studio. Wer beweist die bessere Spürnase bei den kniffligen Fragen? Doch kurz vor Start der Sendung erreicht die Zuschauer eine traurige Meldung.

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer müssen aufhorchen

„In der letzten Folge für diese Woche gibt es ein spannendes Tatort-Duell: München vs. Köln, Batic vs. Schenk…“, kündigt die Ratesendung ihre Gäste an und verspricht den Zuschauern geballte Tatort-Power. Unter dem Beitrag sammeln sich begeisterte Nachrichten. Ein Fan gesteht sogar, dass Batic und Schenk „zwei seiner Lieblings-Tatort-Ermittler“ sind.

Doch die Worte „letzte Folge für diese Woche“ lassen aufhorchen. Was ist da los? Weiter heißt es: „Achtung: Die nächste Folge kommt erst am Montag – denn Donnerstag und Freitag gibt es Wintersport im Ersten.“ Die Fans sind enttäuscht. „Was sollen wir denn ohne WWDS am Donnerstag- und Freitagabend machen?“, fragt ein Zuschauer. Ein anderer User schreibt: „Schade, dass es die letzte Sendung für diese Woche ist.“

Doch derselbe User tröstet sich: „Endlich wieder Biathlon!“ Aber die Sehnsucht nach dem Quiz dürfte bei den meisten Zuschauern bleiben. Am Montag (10. März) kehrt „Wer weiß denn sowas?“ zurück. Diesmal mit geballter „GNTM“-Power: Kim Hnizdo und Barbara Meier sind die Gäste!

Die ARD zeigt die beliebte Quizshow montags bis freitags ab 18 Uhr. Alle Folgen sind zudem in der ARD-Mediathek abrufbar.