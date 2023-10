„Wer weiß denn sowas?“: ARD-Moderator Kai Pflaume führt Horst Lichter an der Nase herum – „Böser Mann“

In der neusten Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ am Montag (30. Oktober) in der ARD sind zwei echte Kult-Gesichter des deutschen Fernsehens dabei – die TV-Köche Johann Lafer und Horst Lichter, die von 2006 bis 2017 im ZDF mit „Lafer! Lichter! Lecker!“ sogar ihre eigene Koch-Sendung hatten.

ARD-Moderator Kai Pflaume ließ es sich zum Start der Sendung aber dennoch nicht nehmen, einen der gestandenen Größen an der Nase herumzuführen. Horst Lichter musste einen Scherz auf seine Kosten ertragen.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume nimmt Horst Lichter auf den Arm

Kai Pflaume begrüßt zuerst Johann Lafer im „Wer weiß denn sowas?“-Studio, fragt ihn nach seiner anstehenden Koch-Tour „Lafer live genießen“, bei der er in Hotels kommt und vor rund 200 Gästen kocht und Tipps gibt.

Anders als Lafer ist Horst Lichter auch nach „Lafer! Lichter! Lecker!“ viel im TV unterwegs, moderiert seit mittlerweile über zehn Jahren die beliebte ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“. Für ihn hat sich Kai Pflaume vorab offenbar einen Spruch zurechtgelegt.

„Weißt du, worauf ich mich auch sehr freue: Am 1. Adventswochenende gibt’s ja immer die große Eröffnung der Weihnachtszeit, du mit Florian Silbereisen und deiner ganzen Familie: Da gibt’s immer die Adventshow der 100 Lichter“, sagt Pflaume und spielt damit auf die Silbereisen-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ und den Nachnamen des beliebten TV-Moderators an.

Elton kann es nicht fassen

Lichter reagiert geistesgegenwärtig, hat den Namenswitz natürlich sofort verstanden und spielt mit: „Da bin ich auch immer sehr gerne dabei. Kölner Lichter ist auch immer sehr groß. Ab Dezember geht’s ja los, da ist meine ganze Verwandtschaft unterwegs, da werden die Lichterketten aufgehängt. Es wird schön.“ Kurz darauf tritt er aber aus seiner Rolle raus und schimpft: „Böser Mann“.

Lichters Quiz-Kollege Elton schlägt nur die Hand vor den Kopf und kann nicht fassen, was gerade neben ihm passiert. „Das Schöne ist, jetzt haben wir das schon mal abgehakt. Da kommt glaube ich nichts mehr“, ist Elton erleichtert. Dann kann’s auch endlich ans Quizzen gehen.