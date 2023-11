„Wer weiss denn sowas?“: Kai Pflaume lacht über Gast – „Was wird die Mama jetzt stolz sein“

„Wer weiss denn sowas?“ goes wild. Am Freitagabend hatte Kai Pflaume bei seiner ARD-Quizsendung echte Abenteurer zu Gast. Hatten sich doch die Ratekandidaten, Influencer Jens „Knossi“ Knossalla sowie Bodybuilder und Influencer Sascha Huber erst vor wenigen Wochen noch für die Realityshow „7 vs. wild“ durch die Wildnis gekämpft.

Nun jedoch mussten es die beiden Abenteurer mit Kai Pflaumes Fragen sowie ihren Teamkollegen Elton und Bernhard Hoëcker aufnehmen. Wobei: Das müsste doch eigentlich ein Klacks sein. Wer die Wildnis Kanadas überlebt, sollte das auch bei „Wer weiss denn sowas?“ schaffen.

„Wer weiss denn sowas?“ mit Knossi

Doch schon zu Beginn erlaubte sich Moderator Pflaume einen kleinen Gag über seinen Gast Jens Knossalla. „Boah, was wird die Mama jetzt stolz sein. Endlich wieder im Ersten Deutschen Fernsehen, in der ARD“, witzelte der Moderator, und weiter: „Der Jens Heinz Richard oder wie ich sage, der Jens Heinrich, die Kurzform. Wollen wir nicht vergessen, ne?“

Doch Knossi konnte über den Gag lachen, schließlich schien er sich auch wie Bolle zu freuen, endlich wieder in der ARD zu sehen zu sein. Gut los ging es allerdings nicht. Schon die erste Frage ging für das Team Knossi und Elton daneben.

In der Kategorie Kino wollte Kai Pflaume nämlich wissen, was in jeder Folge der US-Sitcom „Seinfield“ passiere. Wurde A: Jeweils eine leicht veränderte Variation der Titelmusik gespielt? Oder würde es B: In jeder Folge einen Komparsen-Auftritt von Seinfields Mutter geben? Oder wäre C richtig? Sagt Seinfields Nachbar wirklich jedes Mal den Satz „An apple a day, keeps the doctor away?

Zugegeben, für Menschen, die die Serie nie gesehen haben, keine leichte Frage. Und so lag Knossi mit seiner Vermutung, dass C richtig sei, leider voll daneben. So stimmte Antwort A. Na ja, man kann schließlich nicht alles wissen.