Lea Wagner bei „Wer weiss denn sowas?“: Bei der Fußballfrage hat sie keinen Schimmer

„Oha, das zeugt von hohem Selbstbewusstsein, weil ja oft die Expertinnen und Experten ihre eigene Kategorie so scheuen.“ Es sind Worte von Kai Pflaume, die nicht unbedingt viel Mut machen. Und doch bekam sie „Sportschau“-Moderatorin Lea Wagner direkt zu Beginn der Donnerstagsausgabe der ARD-Quizshow „Wer weiss denn sowas?“ zu hören.

Der Grund dürfte jedem klar sein. Schon bei der ersten Frage hatte sich die Tochter von Ex-Schalke-Trainer David Wagner für eben jene Kategorie Fußball entschieden. Und so mussten sie und ihr Quizpartner Bernhard Hoëcker die Suppe auslöffeln, beziehungsweise die Fußballfrage beantworten. Und die hatte es bei „Wer weiss denn sowas?“ durchaus in sich.

„Sportschau“-Moderatorin Lea Wagner bei „Wer weiss denn sowas?“

Wollte Kai Pflaume doch wissen, was genau am letzten Spieltag der Saison 2022 in der zweiten Fußballliga Sierra Leones geschah. Gewannen der Gulf FC und die Kahunla Rangers etwa ihre Spiele, weil sich ihre jeweiligen Gegner weigerten, anzutreten? Oder gewannen beide Teams durch entscheidende Tore von mitspielenden Fans? Oder gewannen die Mannschaften ihre Spiele mit jeweils mehr als 90 Toren Unterschied?

Alles Optionen, die in europäischen Profiligen eher selten anzutreffen sind. Einzig die Verweigerung kam Wagner bekannt vor, hatte doch bei einem Testspiel vor der Frauen-Fußballweltmeisterschaft der Gegner von Kolumbien abgebrochen, weil die Südamerikanerinnen eine zu harte Gangart an den Tag gelegt hatten.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Doch konnte man das eins zu eins auf die Liga in Sierra Leone anwenden? Eher nicht. Und doch entschied sich das Team Wagner/ Hoëcker für die Option Spielverweigerung. Eine Lösung jedoch, die die beiden nicht fanden, etwa, weil sie es wussten, sondern weil es wohl am logischsten klang.

Fußballdrama bei „Wer weiss denn sowas?“

Doch war das Logische auch gleichzeitig korrekt? Leider nein. Denn die jeweiligen Spiele Kahunla Rangers gegen Lumbebu United und Gulf FC gegen Koquima Lebanon gingen mit jeweils mehr als 90 geschossenen Toren in die Fußballgeschichte ein. Während erstes Spiel 95 zu 0 endete, ging zweites mit 91 zu 1 zu Ende.

Mehr Nachrichten:

Problem: Der Verdacht der Spielmanipulation lag nahe. So wurden die Matches wiederholt und Gulf FC schaffte den Aufstieg in die erste Liga Sierra Leones.