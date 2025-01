Plötzliches Spektakel bei „Wer weiß denn sowas?“: ARD-Kandidaten unterbrechen Show

Zum Wochenabschluss wird es am Freitagabend (31. Januar 2025) in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ besonders heiter. Zwei wahre Garanten für Humor und gute Stimmung sind im Studio: Comedian Rüdiger Hoffmann (60) und Markus Maria Profitlich (64). Die beiden duellieren sich an der Seite von den Teamkapitänen Elton (53) und Bernhard Hoëcker (54) – und das verspricht jede Menge Spaß!

Auf sie warten ausgefallene Quizfragen und anspruchsvolle Quizrunden. Ziel dabei: Eine möglichst hohe Gewinnsumme für ihren jeweiligen Publikumsblock zu erspielen. Gleich die erste Frage bringt alle gehörig aus dem Konzept. Es geht sogar so weit, dass das Quiz zur völligen Nebensache wird. Was ist bloß geschehen?

„Wer weiß denn sowas?“: Comedians liefern sich Duell

Rüdiger quizzt an der Seite von Elton, dagegen bilden Markus und Bernhard ein Duo. Wie schon angenommen, lockern die beiden Comedians die Atmosphäre vor dem Start des Duells mächtig auf. Doch nun müssen sie konzentriert bleiben und Contenance bewahren. Wem wird dies am besten gelingen?

Gleich die erste Frage hat es sich! Sie wird alle im Studio nicht mehr loslassen. Siegessicher entscheiden sich Elton und Rüdiger für die Kategorie „Musik.“

Dabei werden sie es mit folgender Frage zu tun bekommen: „Das Lied „Wooden Heart“, mit dem Elvis Presley 1961 sechs Wochen lang die britischen Charts anführte,…?“

Als Antwortmöglichkeiten stehen ihnen:

A.) inspirierte John Williams zum musikalischen „Starwars“-Leitmotiv

B.) handelt von Pinocchios heimlicher Liebe zu Pinocchia

C.) enthält den schwedischen Liedtext „Muss i denn zum Städtele hinaus.“

„Wer weiß denn sowas?“: Das ganze Studio ist aus dem Häuschen

Wie aus der Pistole geschossen stimmen Elton und Rüdiger plötzlich gemeinsam den Song „Muss i denn zum Städtele hinaus“ an. Der Zuschauermenge scheint es zu gefallen! Sie klatschen im Takt mit und vereinzelte Menschen singen mit. Sie sind sicher überzeugt, dass „Antwort C“ korrekt ist. Kai Pflaume beweist wieder mal seinen Sinn für Humor. So fasst er scherzhaft zusammen, dass der „Content für den TikTok-Kanal im Kasten“ sei. Rüdiger und Elton können sich derweil über die ersten 500 Euro freuen!

Wie schlägt sich nun das Duo Bernhard und Markus? Die beiden bekommen es mit einer Frage zu tun, bei der es um eine Abkürzung für Computerprogramme geht. Die beiden diskutieren intensiv und scheinen auf dem Schlauch zu stehen. Plötzlich schweift Markus ab und wirkt wie paralysiert. Was ist bloß geschehen?

„Wer weiß denn sowas?“: Quizshow adé?

Er kann sich einfach nicht von ihm lösen. Ihn holt wieder „Muss i denn zum Städtele hinaus“ ein. Wie aus dem Nichts fängt der Comedian wieder an, den Song zu singen. Und viele schließen sich ihm an! Markus und viele andere scheinen ihren Ohrwurm gar nicht mehr loszuwerden. Ist hier überhaupt noch ein Quizduell möglich? Oder entwickelt sich „Wer weiß denn sowas?“ heute einfach mal zu einer Musikshow?

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.