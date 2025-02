„Wer weiß denn sowas?“: Unglaubliches Detail zu Kandidat und Musik-Legende Falco

Ganze 3,32 Mio ARD-Zuschauer fieberten am Vortag gespannt mit dem Quizformat „Wer weiß denn sowas?“ mit. Und dies war keine Seltenheit! So ist es seit Jahren nicht aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken und erfreut sich eine riesigen Anhängerschaft.

Selbstverständlich steigt auch am Donnerstagabend (13. Februar) ein hitziges Quizduell. Dabei treffen zwei Extremsportler aufeinander – die Skispringer-Legenden Jens Weißpflog und Sven Hannawald. Beide haben über Jahrzehnte eiserne Disziplin durch ihre Sprünge von der Skisprungschanze bewiesen. Doch wie ergeht es ihnen beim Quizmarathon?

„Wer weiß denn sowas?“: Plötzlich ist von Falco die Rede

Wie gewohnt können sie dabei auf die Unterstützung von Elton und Bernhard Hoëcker zählen. Moderator Kai Pflaume sorgt derweil, das alles mit rechten Dingen zugeht und moderiert das Format. Die Regeln sind wie immer gleich: Die Kandidaten müssen sich in verschiedenen Wissenskategorien anspruchsvollen Fragen stellen und für ihren jeweiligen Publikumsblock die höchstmögliche Geldsumme erspielen. In der aktuellen Folge bilden Sven und Elton ein Duo, wohingegen Jens an der Seite von Bernhard ins Rennen geht.

Schon vor dem Start des spannenden Quizduells teilt Moderator Kai Pflaume ein kurioses Detail über einen der Kandidaten mit. Dieses wird vielen Zuschauern und vielleicht sogar ihm selbst noch vollkommen unbekannt sein.

So lüftet der Moderator: „Sie dürfen jetzt wirklich gespannt sein! Und ich bin wirklich gespannt, ob Jens oder Sven, oder auch beide das wissen: Wussten Sie eigentlich, dass der österreichische Sänger Falco seinen Künstlernamen von Falko Weißpflog hat? Der hat Falko Weißpflog im Fernsehen Skispringen gesehen und hat sich dann selbst als Falken bezeichnet. Dann hat er gesagt: ‚Das ist es! Das wird mein Künstlername!‘“ Zudem fügt Pflaume hinzu, dass, wie viele immer denken würden, er nicht mit Jens Weißpflog verwandt sei.

„Wer weiß denn sowas?“: Was vereint Falco und Jens Weißpflog?

Spannend ist jetzt, ob der Moderator den ehemaligen Skispringer erwischt hat: War ihm dies etwa nicht bekannt? „Doch, doch! Das wusste ich“, antwortet Jens. Schlussendlich geht es natürlich wieder ums ausgiebige Quizzen. Werden Jens und Sven genauso durch das Studio fliegen wie von der Skischanze? Oder wird es ein Desaster? Fest steht: Von der ersten Minute merkte man gleich, dass die beiden voller Ehrgeiz strotzen. Sie wollen den Abend unvergesslich machen.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ gewohnt von montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek. Den Wochenabschluss am Freitagabend (14. Februar 2025) werden die Komiker Fabian Köster und Lutz van der Horst übernehmen.