Frank Rosin teilt Kuriosität bei „Wer weiß denn sowas“ – „Ist leider so“

In der Mittwochabend-Episode der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas“ am 12. Februar wird es spannend: Die zwei prominenten Starköche Frank Rosin und Björn Freitag treten in einem aufregenden Wissensduell gegeneinander an. Feuer frei: Sie stehen in den Startlöchern und sind gewillt, sich einen hitzigen Schlagabtausch zu liefern!

Unterstützt werden sie dabei wie gewohnt von Elton und Bernhard Hoëcker. Moderator Kai Pflaume behält das Spielgeschehen stets im Auge. Alles in allem haben die beiden Kochprofis optimale Startvoraussetzungen: Sie sind es gewohnt, unter enormem Druck und im rasenden Tempo Höchstleistungen abzuliefern. Wer wird sich letztendlich durchbeißen?

Frank Rosin fordert sich selbst heraus

Die Regeln sind wie immer gleich: Die Kandidaten müssen sich in verschiedenen Wissenskategorien anspruchsvollen Fragen stellen und für ihren jeweiligen Publikumsblock die höchstmögliche Geldsumme erspielen. In der aktuellen Episode tritt Frank zusammen mit Elton an, während Björn an der Seite von Bernhard ins Rennen geht.

Frank Rosin zeigt sich ganz wie gewohnt: mit seiner scharfen Zunge und seinem humorvoll-direkten Stil. Als sein Quizgegner Björn sich vorgestellt hatte, nimmt Moderator Kai Pflaume sich dem 58-Jährigen an. „Und bei dir so?“, fragt er ihn neugierig.

Rosin lächelt und antwortet direkt: „Läuft! Schön, hier zu sein.“ Völlig bewundernd und unterhaltsam beschreibt Kai Pflaume seinen Werdegang mit den Worten: „Du bist ja richtig so vom Imbiss in die Sterneküche gegangen. Das ist echt eine besondere Entwicklung.“

Frank Rosin: „Bin in der Pommesbude geboren“

Plötzlich zeigt Rosin seinen schlagfertigen Humor: „Ja! Ich bin in der Pommesbude geboren. Björn weiß ganz genau, wo das ist. Das ist die Leichenhalle der Zechensiedlung früher gewesen.“ Daraufhin können sich die Zuschauer vor Lachen nicht mehr halten. Doch wer jetzt dachte, dass es sich dabei um einen seiner berühmt-berüchtigten Gags handelt, liegt falsch!

So fügt der Starkoch hinzu: „Ist leider so! Die wurde dann umgebaut und war dann 45 bis 50 Jahre eine Pommesbude. Und das war wirklich dann auch so ein bisschen unsere familiäre Herkunft. Da bin ich heute sehr stolz drauf!“

„Wer weiß denn sowas“: Selbstverständlich wird auch noch gequizzt

Alles in allem erwartet die Zuschauer ein wirklich besonderes Highlight. Die alles entscheidende Frage lautet nun: Wird Frank Rosin auch nach dem Quizduell die Massen zum Lachen bringen und sie mit seinen Witzen auf Trab halten? Oder wird er plötzlich grimmig werden?

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ seit dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.