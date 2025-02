Old but Gold bei „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume ist baff

Am Montagabend (10. Februar 2025) erwartet Quizfans in der ARD ein weiteres Highlight! In einer neuen Folge von „Wer weiß denn sowas?“ begrüßt Moderator Kai Pflaume (57) nicht nur sein langjähriges Kollegenduo Elton (53) und Bernhard Hoëcker (54), sondern auch zwei prominente Krimi-Stars.

Leonard Lansink, bekannt als Wilsberg aus dem ZDF, und der renommierte Schauspieler Florian Martens, bekannt aus dem ZDF-Klassiker „Ein starkes Team“ wollen sich den anspruchsvollen und einfallsreichen Quizfragen stellen. Spannung und Spaß sind garantiert! Doch können die beiden Krimi-Profis ihre Ermittlungsfähigkeiten auch in einem Quiz unter Beweis stellen?

„Wer weiß denn sowas?“: Krimi-Stars müssen kluges Köpfchen beweisen

Wie gewohnt geht es einzig und allein darum, die höchstmögliche Gewinnsumme für ihren jeweiligen Publikumsblock am Quizpult zu erzielen. Leonard geht zusammen mit Bernhard ins Rennen, während Florian sich mit Elton als Team zusammenfindet.

Bevor das eigentliche Gehirnjogging startet, sorgen die beiden Schauspieler schon für Furore. Dabei ist Kai Pflaume besonders fasziniert von der langjährigen TV-Präsenz der beiden TV-Kommissare. So fragt er Leonard Lansink baff: „Gibt es den Wilsberg wirklich schon so lange?“

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume ist völlig überwältigt

Er antwortet daraufhin stolz, dass es das ZDF-Format schon sage und schreibe 30 Jahre gebe. Für diese Aussage erntet Lansink den tosenden Beifall der Zuschauer. Dennoch kann er sich einen humorvollen Seithieb an seinen Schauspielkollegen nicht verkneifen. Lansink witzelt plötzlich: „Florian gibts schon länger!“

Und auch Kai Pflaumes zweiter Gast Florian Martens ist Teil eines echten Kult-Formates. So gibt es die Krimi-Serie „Ein starkes Team“ noch länger als Wilsberg! Kurioserweise begleitet sie Martens schon länger als seine Tochter. Er berichtet: „Ich sag mal so: Meine erste Tochter wurde während des ersten starken Teams geboren und die ist jetzt 31!“

„Wer weiß denn sowas?“: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Völlig erstaunt fügt Kai Pflaume hinzu, dass sie ja auch schon mitgespielt habe und in die Fußstapfen ihres Vaters getreten sei. Nun drehe er sogar gemeinsam mit seiner Tochter. Dabei sei es aber nicht nötig, sie häufig zu kritisieren. Vielmehr müsste man sie aufbauen, da sie sehr selbstkritisch sei. Kai Pflaume zeigt sich über die familiäre Begabung beeindruckt.

Schlussendlich zeigt sich einmal wieder mehr, welche prominenten, ja vielleicht schon legendären Gäste das ARD-Quizformat anzieht. Ob sie sich auch talentiert beim anstehenden Quizduell anstellen werden? Diese Frage wird am Montagabend um 18 Uhr im Ersten beantwortet. Darüber hinaus ist die Folge nach Ausstrahlung auch flexibel in der ARD-Mediathek abrufbar.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ gewohnt von montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.