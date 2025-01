„Wer weiß denn sowas?“: Kandidaten lassen Kai Pflaume zappeln – der reagiert SO

Am Donnerstagabend (30. Januar) ist wieder die berühmt berüchtigte Quiz-Zeit in der ARD. Moderator Kai Pflaume heißt dabei zwei österreichische Schauspielerinnen im Studio von „Wer weiß denn sowas?“ willkommen. Marijam Agischewa (66) und Gaby Dohm (81) dürfen sich an den Seiten der Teamkapitäne Elton und Bernhard Hoëcker einem anspruchsvollen Quizduell stellen. Ziel dabei: Eine möglichst hohe Gewinnsumme für ihren jeweiligen Publikumsblock zu erspielen.

Jedoch gerät in der aktuellen Folge das eigentliche Gehirnjogging plötzlich für einen kurzen Moment vollkommen in den Hintergrund! Kai Pflaume grätscht den Kandidaten humorvoll dazwischen. Ob er sie aus dem Konzept bringen kann und vielleicht sogar ihre Nerven überstrapaziert?

Lange Wartezeit bei „Wer weiß denn sowas?“

Marijam quizzt an der Seite von Bernhard, dagegen bilden Gaby und Elton ein Duo. Beide Teams legen einen perfekten Start hin, glänzen mit ihrem Wissen und gehen in Runde 1 fehlerfrei durch.

Voller Selbstbewusstsein wählen Gaby und Elton nun die Kategorie „Clever“, was sie aber schon bald bereuen werden. Denn: Die beiden stehen mächtig auf dem Schlauch! Gaby fühlte sich siegessicher beim Haushaltsthema, doch nun ist sie mächtig sprachlos.

„Wer einen Kuchen backen möchte, aber weder Messbecher noch Waage zur Hand hat, nimmt zum Abwiegen…?“

A) ein Backblech, einen Kochlöffel und zwei identische Schalen

B) ein Stück Backpapier und zwei gleichgroße Wäscheklammern

C) ein Gummiband, vier Gabeln und eine schmale Blumenvase

„Wer weiß denn sowas?“: Kandidatin ratlos

Vollkommen ratlos versuchen Elton und Gaby sich irgendeine Antwort mit ihrem Wissen erschließen zu können. Dabei bleiben sie aber zu ihrem Leidweisen komplett erfolglos. Sie vergessen die Zeit und scheinen wirklich zu keinem Ergebnis zu kommen! Mehrere Minuten diskutieren sie intensiv. Und wie nutzt Kult-Moderator Kai Pflaume die schier endllose Wartezeit?

Auf Gabys Aussage „Ich habe wirklich keine Ahnung!“ hat der einen flotten Spruch auf Lager. Er bringt die beiden eifrigen Quizzer sogar noch aus dem Konzept! Und ruft in das Studio hinein: „Es ist ja auch schon Donnerstagabend, da kann man ja mal auf dem Schlauch stehen!“

Voller Risiko entscheiden sich die „Wer weiß denn sowas?“-Kandidaten für eine Antwort. Mit einer großen Portion Glück liegen Gaby und Elton dabei so gar noch richtig. So ist Anwort A „ein Backblech, einen Kochlöffel und zwei identische Schalen“ korrekt.

„Wer weiß denn sowas?“: Gaby und Elton haben Sieg fest im Blick

Gaby und Elton beweisen, dass selbst die lustigen Sprüche des Moderator sie nicht aus dem Konzept bringen können. Sie strotzen nur so vor Ehrgeiz und haben den Sieg fest vor Augen!

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.