„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume mit eindringlicher Bitte – „Gibt nichts, was ich weniger mag“

Es wird wieder gequizt in der ARD! Am Donnerstagabend (25. Januar) sehen die Zuschauer das große Duell der TV-Köche bei „Wer weiß denn sowas?“. Die Gäste des Abends: Alexander Herrmann und Christian Rach. Direkt zu Beginn der Sendung wendet sich Moderator Kai Pflaume mit einem ernsten Anliegen an den „The Taste“-Juror und klärt ihn direkt mal über ein absolutes No-Go auf.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume hat Bitte

Am Anfang jeder „Wer weiß denn sowas?“-Folge stellt Moderator Kai Pflaume seine Gäste einmal vor und plaudert kurz mit ihnen. An diesem Abend ist der „The Taste“-Juror als Erster an der Reihe. Er spricht darüber, dass er zu Hause gar nicht so viel Wert auf ausgefallene Gerichte legt. Ein gutes Schnittlauchbrot oder eine Pasta mit einer reduzierten Soße reichen ihm meistens schon.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume macht überraschendes Geständnis – „Wäre ein absolutes Opfer“ +++

„Man verkünstelt nichts, sondern man lebt ein Stück mehr aus seinem Herz und seiner Seele“, erklärt der TV-Koch. Prompt grätscht ihm der Moderator dazwischen und sagt: „Apropos Schnittlauch: Ich hätte noch eine Bitte an die deutsche Gastronomie.“ Denn es gibt eine Sache, die für Kai Pflaume überhaupt nicht geht.

„Wer weiß denn sowas?“: Moderator mit Geständnis

„Wenn ich eins nicht mag, dann ist es, wenn auf das Essen nochmal ganz schnell Schnittlauch drauf gemacht wird!“, sagt Kai Pflaume aufgeregt. Alexander Herrmann kontert trocken: „Das ist eher gehackte Petersilie, weil die sich besser streuen lässt.“ Das scheint dem Moderator allerdings völlig egal zu sein.

„Ich sage immer dazu: ‚Bitte nichts Grünes drüber! Geben Sie mir eine Schale dazu, aber nicht drüber machen.‘ Nicht übers Rührei, die Bratkartoffeln und die Nudeln!“, regt er sich weiter auf. Tja, das wird sich der TV-Koch für den nächsten Besuch von Kai Pflaume mit Sicherheit merken.

Mehr Nachrichten heute:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.