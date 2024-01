„Wer weiß denn sowas?“ (ARD): Elton genervt – „Durchleben eine klassische Ehe“

Diese Frage hat es in sich! In der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas“ treten in der Regel zwei Zweier-Teams gegeneinander an, die abwechselnd Fragen beantworten müssen. Doch nicht immer sind sich die Spielpartner einig, wie zuletzt am Montag (22. Januar) bei Elton und Jürgen Vogel.

„Wer weiß denn sowas?“-Star Elton zeigt sich sichtlich genervt von dem Schauspieler, der ihn ganz offenbar um viel Geld bringt.

„Wer weiß denn sowas?“: Elton von Quiz-Partner genervt

Die prominenten Gäste des Abends sind Jürgen Vogel und Schauspielkollegin Lea Zoe Voss. Letztere ist mit Spielpartner Bernhard Hoecker bereits bei 1.000 Euro, während Jürgen Vogel und Elton noch bei 500 Euro liegen. Für die beiden heißt es also: Noch mehr anstrengen.

Die Frage, die sie nach vorne bringen kann, lautet:

Nach der über 200 Jahre andauernden japanischen Isolationspolitik kam 1848 ein junger Mann nach Japan, der dort als erster…?

A: französischer Koch ein Restaurant führte und Guido Michelin hieß

B: Muttersprachler Englisch unterrichtete und Ranald MacDonald hieß

C: deutscher Ingenieur Brücken baute und Gustaf Eifel hieß

Kein leichtes Unterfangen für die Quiz-Kandidaten, die sich uneinig sind. Elton hat plötzlich einen Geistesblitz und würde gerne Antwort B nehmen. Nicht so Jürgen Vogel.

„Jetzt würde ich mal entscheiden. Ich würde sagen C.“ Gesagt, getan. Als C fix ist, fallen die beiden „Wer weiß denn sowas?“-Spieler aber aus allen Wolken. Denn tatsächlich wäre Eltons Antwort B vollkommen richtig gewesen!

Geld gibt es also nicht für die zwei – dafür ist Jürgen Vogel peinlich berührt, nicht auf seinen Quiz-Partner gehört zu haben:

„Du hast jetzt alle Chancen. Wir durchleben eine klassische Ehe jetzt mit allen Aufs und Abs.“ Elton ist nicht mehr zum Lachen zumute, er will nur eins, von nun an selbst entscheiden. Jürgen Vogel ist einverstanden und kann nur noch verschmitzt klein beigeben: „Jetzt ist die Frau wieder dran.“

Die ganze Sendung kannst du noch in der ARD-Mediathek sehen. Die nächste Folge kommt am Dienstag um 18 Uhr im TV.