„Wer weiß denn sowas?“: Elton enttarnt den „Blasehase“

Am Freitagabend (14. Februar 2025) erwartet passionierte Quizliebhaber der krönende Abschluss der Woche. Um 18 Uhr zeigt die ARD eine neue Folge von „Wer weiß denn sowas?“. Dabei kann es heute eigentlich nur lustig zugehen! Die Entertainer und ZDF-„heute-show“-Moderatoren Lutz van der Horst (49) und Fabian Köster (29) stellen sich einer extrem kniffligen Wissenschallenge.

Zum Glück müssen sie nicht alleine ran: Unterstützt werden sie wie gewohnt von den erfahrenen Entertainern Bernhard Hoëcker (54) und Elton (53). Und selbstverständlich hat Kai Pflaume (57) dabei die Zügel in der Hand und moderiert den unterhaltsamen Showdown. Wie wie wird sich das Duo wohl schlagen? Steckt hinter großen lustigen Sprüchen etwas dahinter?

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume steht auf dem Schlauch

Die Regeln bleiben wie gewohnt: Die Kandidaten treten in verschiedenen Wissenskategorien an, beantworten anspruchsvolle Fragen mit dem Ziel, für ihren jeweiligen Publikumsblock die höchstmögliche Geldsumme zu erspielen. In der heutigen Folge bilden Lutz und Bernhard ein Team, während Fabian gemeinsam mit Elton ins Rennen geht.

Schon vor der eigentlichen Show sorgen die beiden Moderatoren dafür, dass sie den Zuschauern langfristig in Erinnerung bleiben! Dabei sorgt die Vorstellung von RTL- und ZDF-Moderator Lutz van der Horst für viele Lacher im Studio.

Wie gewohnt geht Kai Pflaume direkt auf die Kandidaten zu. „Lutz! Du arbeitest ja schon sehr lange für die heute-show. Wann und wie wird entschieden, dass man dann irgendwann bereit ist, vor die Kamera zu treten? Weil du bist ja schon länger dabei als Fabian, aber noch nicht so lange bei der Kamera der heute-show“, richtet sich Kai Pflaume direkt an Lutz.

Schon während seiner Frage können sich Elton und Fabian nicht mehr halten vor Lachen. Ist Kai Pflaume hier etwa in ein Fettnäpfchen getreten? Lutz schaut ihn verdutzt an und antwortet: „Das stimmt. Wieso lachst du so Elton?“ Der Entertainer scheint eine Geschichte zu kennen, die vielen Zuschauern noch völlig unbekannt ist. Er antwortet lachend, dass Lutz schon ziemlich früh vor der Kamera stand. „Geht’s wieder um den Blasehasen?“, fragt Lutz. Dabei sorgt er bei Kai Pflaume und den anderen Quizteilnehmern für großes Gelächter.

Einzig und allein viele der Zuschauer stehen auf dem Schlauch. Gibt es noch Aufklärung? Leider nicht! Lutz muss Kai Pflaume aber noch korrigieren: „Bei der heute-show war ich direkt vor der Kamera tatsächlich“, stellt er klar.

Als „Blasehase“ ging es hoch hinauf

Außerdem erzählt er, dass er erst bei TV Total als Autor tätig war und sich dann über die Figur des „Blasehasen“ hochgearbeitet habe. Doch was verbirgt sich dahinter? Bei seinem Job bei TV Total streifte sich der Entertainer ein rosafarbenes Hasenkostüm über und war für eine Vielzahl lustiger Auftritte verantwortlich.

Bernhard fragt ihn lachend: „Mit dem Blasehasen bist du zur heute-show gekommen? Ich frag‘ mich gerade, ob das für die heute-show spricht.“ Sichtlich nervös fragt Lutz van der Horst Moderator Kai Pflaume, ob man diese Passage rausschneiden könnte.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ gewohnt von montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.