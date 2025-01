„Wer weiß denn sowas?“: Duell startet vor dem Quiz – „Ziemlich verzogen“

In der „Wer weiß denn sowas?“-Folge vom Mittwoch (29. Januar 2025) kommt es zum Schauspieler-Duell! So begrüßt der renommierte ARD-Moderator Kai Pflaume Tom Gerhardt und Axel Stein im Studio. Journalist, Comedian und schließlich Schauspieler – Gerhardt, heute an der Seite von Elton, ist ein echter Allrounder.

Axel Stein quizzt heute neben Bernhard Hoëcker. Er ist ein passionierter Schauspieler und hat ebenfalls eine Leidenschaft für die Komik. Die beiden Teilnehmer vereint ihre langjährige Zusammenarbeit am Set von „Hausmeister Krause – Ordnung muss sein.“ Die alles entscheidende Frage nun: Beweisen sie beim eifrigen Quizwettkampf genauso ausgeprägtes Talent wie auf der Bühne?

„Wer weiß denn sowas?“: Axel Stein und Bernhard Hoëcker beweisen Köpfchen

In der Mitte der Sendung zeichnet sich schon ein klares Bild ab: Axel Stein und Bernhard Hoëcker haben die Nase vorn und schon 1.500 Euro erspielt, wohingegen auf dem Konto von Elton und Tom lediglich 500 Euro zu Buche stehen. Beide Teams tuen sich jedoch schwer und können ein paar Kategorien nicht richtig beantworten.

Ein Szenario wird dabei aber noch vielen TV-Zuschauern in Erinnerung bleiben. So brauchen Axel und Tom keine lange Anlaufzeit im ARD-Studio, bis sie alle Zuschauer zum Lachen verleiten. Bei der Beschreibung seines langjährigen Kollegen und Quizgegners holt Tom Gerhardt schon einmal humorvoll zum Rundumschlag aus! „Mit ihm habe ich ja lange gespielt. Es war nicht immer einfach“, gesteht Gerhard. Zudem fügt er hinzu, dass Stein „ziemlich verzogen“ gewesen sei. Dennoch habe er ihn sehr oft zum Lachen gebracht.

Wer dachte, dass seine Beschreibung nun ein Ende finden würde, wurde eines Besseren belehrt. Gerhardt geht noch mehr ins Detail: Sein Kollege habe sich immer den ein oder anderen Witz erlaubt, der heute gar nicht mehr erlaubt gewesen wäre.

„Wer weiß denn sowas?“: Axel Stein bringt die Menge zum Lachen

Die Reaktion seines Schauspielerkollegen spricht dabei Bände. Mit großen Augen verfolgt Axel Stein jedes Wort von Gerhardt. Würde er noch mehr preisgeben? Zu seiner Freude und dem Leidwesen der Zuschauer blieb es jedoch bei den Informationen.

Doch wer hatte beim Quizduell schließlich die Oberhand? In der ARD-Mediathek finden die Fans die erkenntnisreiche Antwort auf diese Frage. Die aktuelle Folge ist wie gewohnt flexibel jederzeit abrufbar.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.